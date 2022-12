Gojek Kini Punya Layanan Baru, GoCar Luxe dengan Armada yang Lebih Luas

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan transportasi online Gojek mengenalkan layanan terbarunya, GoCar Luxe. Layanan tersebut didukung dengan armada yang memiliki ruang kabin penumpang yang lebih luas dan lega, untuk kenyamanan ekstra selama perjalanan.

Chief Transport Officer Gojek Shobhit Singhal menjelaskan, komitmen We Got You menjadi landasan perusahaannya untuk selalu menghadirkan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami percaya layanan GoCar Luxe ini bisa menjangkau target pasar yang menginginkan pengalaman mobilitas berbeda dengan layanan ekstra,” ujar dia lewat keterangan tertulis pada Kamis, 15 Desember 2022.

GoCar Luxe melengkapi pilihan transportasi yang ada di ekosistem Gojek yakni GoCar, GoCar Protect+, dan GoCar (L). Menurut Shobhit Singhal, inovasi yang dilakukan menjadikan Gojek sebagai layanan transportasi online pilihan utama masyarakat.

Hal itu didukung oleh laporan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) pada 2022 yang menyebutkan bahwa layanan Gojek menjadi yang paling banyak digunakan di Indonesia. Angkanya mencapai 82 persen.

“Kami berharap bisa terus menghadirkan layanan prima dan menjadi one stop mobility solution yang menjawab kebutuhan berbagai kalangan. We Got You, apa pun kebutuhannya, Gojek siap antar,” kata dia.

Shobhit Singhal juga menuturkan, GoCar Luxe memberikan opsi bagi pelanggan mendapatkan pengalaman mobilitas yang berbeda. Sehingga cocok digunakan untuk bepergian ke acara atau kegiatan spesial seperti pertemuan bisnis, pergi bersama teman, undangan pernikahan atau bepergian bersama keluarga.

