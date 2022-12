45 Tahun Hubungan ASEAN - Uni Eropa, Jokowi: Harus Berkontribusi pada Ekonomi Inklusif

TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) peringatan 45 tahun hubungan bilateral ASEAN dan Uni Eropa (UE) telah diselenggarakan di Brussels, Belgia. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya kemitraan ASEAN dan UE yang didasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan, harus berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang inklusif.

“Dengan pembangunan yang inklusif dan bernilai tambah akan mendukung ketahan ekonomi dunia yang berkeadilan. Kemitraan yang dijalin antar dua organisasi internasional terbesar di dunia ini juga harus membangun masa depan yang hijau dan berkelanjutan,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya, Rabu, 14 Desember 2022.

Dalam kesempatan ini, pihak UE telah menyampaikan komitmen untuk memobilisasi dana investasi di kawasan Asia Tenggara sebesar 10 miliar Euro melalui skema “Global Gateway” yang akan difokuskan di sektor energi, transportasi, digitalisasi, pendidikan, dan mendorong trade and sustainable value chains.

Adanya dukungan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya transisi energi di Kawasan Asia Tenggara menuju ekonomi hijau dan juga akan membuka peluang ekonomi dan lapangan pekekerjaan yang lebih besar.

Dalam rangkaian kegiatan KTT ASEAN – UE ini, Presiden Joko Widodo turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Sekretaris Negara, serta Duta Besar LBBP RI untuk Belgia, Luksemburg dan UE.

Adapun KTT ASEAN – UE kali ini dihadiri oleh 7 Kepala Negara dari 9 Negara di kawasan ASEAN yang diundang (kecuali Myanmar), sedangkan dari pihak Uni Eropa dihadiri oleh 22 Kepala Negara dari 27 negara yang bergabung ke dalam Uni Eropa.

Sebagai informasi, total perdagangan ASEAN – UE pada 2021 mencapai US$ 268,9 Miliar (meningkat 18.6 persen dari 2020). UE adalah mitra dagang terbesar ASEAN ketiga setelah RRT dan AS. Foreign Direct Investment (FDI) UE ke ASEAN mencapai US$ 26,5 milyar pada tahun 2021 dan menjadikan UE sebagai sumber FDI terbesar kedua di ASEAN setelah RRT.

Secara bilateral, nilai perdagangan Indonesia – UE pada 2021 sebesar US$ 29,1 miliar dengan ekspor sebesar US$ 18 miliar dan impor sebesar US$ 11,1 miliar. Sementara investasi langsung UE ke Indonesia sebesar US$ 2,5 Miliar atau sebesar US$ 11,9 miliar selama periode 2017 – 2021.

