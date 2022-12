BNI Boyong 6 Medali di Contact Center World Conference 2022

INFO BISNIS - BNI Contact Center memboyong 5 medali emas dan 1 medali perak pada kompetisi Contact Center World Conference Tingkat Global 2022. BNI berjaya pada kategori Best Contact Center Design, Best Crisis Management, Best Employee Wellness, Best Help Desk, Besk Operational Manager dan Best Recruitment Campaign.

Ronny Venir, Direktur Network & Services BNI, menyampaikan bahwa kemenangan BNI Contact Center adalah bukti keberhasilan langkah perseroan dalam meningkatkan customer experience melalui percepatan bisnis proses, peningkatan kompetensi, dan kapabilitas pegawai.

Keberhasilan ini pun merupakan bukti terhadap negara, bahwa BNI mampu menunjukkan kapabilitas sebagai bank global asal Indonesia. “Bagi BNI kemenangan ini tentu sangat membanggakan. Pencapaian ini menunjukkan komitmen BNI Contact Center untuk selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh nasabah dan masyarakat,” katanya.

Pengembangan BNI Contact Center, Ronny melanjutkan, terus dilakukan dengan menggabungkan digital capabilities, industry best practice, dan juga experienced resources. “Strategi ini tentunya diiringi dengan pengembangan teknologi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas SDM dan percepatan bisnis proses serta tentunya sejalan dengan transformasi digital yang sedang dilakukan oleh BNI” ujarnya.

Sebagai informasi, kompetisi contact center berskala global ini merupakan sarana benchmarking dan sharing antarpraktisi contact center untuk mendapatkan insight baru mengenai kegiatan contact center terkini dari berbagai industri. Ajang ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan layanan yang semakin dinamis di era transformasi digital guna memberikan experience terbaik bagi customer.

Perjalanan BNI Contact Center dimulai dari ajang Contact Center World Conference tingkat Asia Pasifik yang berhasil memperoleh 6 medali emas, 7 medali perak dan 8 medali perunggu.

Berangkat dari capaian itu, BNI Contact Center melaju ke tingkat kompetisi global di Malta pada 28 November–2 Desember 2022. Perolehan medali pada ajang bergengsi yang diikuti oleh 12 negara dari berbagai benua ini menjadi “center of attention” dari segenap pelaku industri seluruh dunia. (*)