Ayoconnect Gelar Diskusi tentang Ekosistem Fintech di 2023

INFO BISNIS - Dalam beberapa tahun terakhir, fintech telah menjadi salah satu sektor yang paling berkembang dalam lanskap teknologi. Menurut Survei FinTech Global PWC pada tahun 2019, lebih dari 47 persen perusahaan jasa keuangan memasukkan Fintech dalam strategi masa depan mereka. Lebih banyak konsumen juga mengandalkan layanan digital untuk mengakses informasi keuangan mereka dan melakukan transaksi.

Fenomena tersebut telah menyebabkan pertumbuhan layanan fintech yang cepat. Institusi finansial konvensional pun turut mengadopsi tren ini untuk memperluas jangkauan layanan mereka melalui adopsi Open Finance dengan penerapan embedded finance, produk digital dan integrasi API.

Namun memasuki tahun 2022, ekonomi global mulai mengalami penurunan yang diikuti oleh ancaman resesi. Imbasnya, perusahaan teknologi mulai mengalami pertumbuhan yang lebih lambat karena konsumen menunda pengeluaran mereka dan menyebabkan perampingan tim.

Product Tech Connect by Ayoconnect yang diadakan di ConnectLounge pada Kamis, 8 Desember 2022 ikut menyoroti tren dan perkembangan tersebut. Dalam tajuk “Uncovering Opportunities with Open Finance During the Economic Downturn”, acara ini mengundang sederet narasumber dari institusi perbankan Bank Neo Commerce dan NOBU Bank, pemain di industri ekosistem fintech Indonesia DANA Indonesia, AstraPay, Akseleran, hingga computing services dari Google Cloud.

Keynote Speaker, CEO dan Founder Ayoconnect, Jakob Rost menjabarkan gambaran ekosistem fintech di 2022 dan prediksi di tahun mendatang. “Saat dunia mulai pulih dari situasi ekonomi saat pandemi COVID-19, ekonomi global yang menurun kembali membawa kita semua untuk beradaptasi. Ini adalah momentum untuk menjalin dan menguatkan kolaborasi dengan berbagai sektor dan industri.”

Indonesia memiliki keunggulan karena 179 juta penduduk saat ini memiliki smartphone, dan jumlahnya diprediksi meningkat menjadi 239 juta pada tahun 2026. “Besarnya angka penetrasi pengguna internet dan smartphone merupakan peluang yang membuka lebar pintu kesempatan untuk mengoptimalkan kolaborasi antar sektor. Kolaborasi yang optimal tidak hanya mampu mempercepat inklusi keuangan, tapi dalam jangka panjang juga dapat menjanjikan proses pemulihan ekonomi nasional yang stabil dan berkelanjutan” kata Jakob.

Sementara itu, AVP of Synergy Ayoconnect Achmad Syarifuddin menambahkan bahwa kerja sama sinergis merupakan salah satu strategi untuk mengatasi tech winter di tahun 2023. “Banyak peluang yang bisa dioptimalkan melalui pengembangan Open Banking dan Open Finance, yang dapat membantu ekosistem finansial digital kami bertahan melalui tech winter yang akan datang,” ujarnya.

Product Tech Connect by Ayoconnect merupakan rangkaian acara Bulan Fintech Nasional besutan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) yang sukses diselenggarakan sejak 11 November 2022 di Bali.

Acara Product Tech Connect merupakan komitmen Ayoconnect untuk menggemakan semangat kolaborasi melalui diskusi antara fintech, banking, regulator dan seluruh pemain di ekosistem finansial digital. Ke depannya, Ayoconnect akan terus mendukung kolaborasi antar sektor – terutama dari sisi Open Finance.

Ayoconnect adalah platform Open Finance terbesar di Asia Tenggara. Ayoconnect membantu pengembang aplikasi menghadirkan rangkaian fitur embedded finance dan solusi berbasis data. Ayoconnect berada di latar belakang sepanjang proses ini berlangsung untuk berfokus pada pembangunan dan pengoperasian infrastruktur API, seraya memfasilitasi klien untuk untuk menumbuhkan bisnis mereka dengan lebih cepat dan menyeluruh. (*)