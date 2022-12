Masuk Daftar Orang Terkaya, Ini Total Kekayaan Hartono Bersaudara hingga Djoko Susanto

TEMPO.CO, Jakarta -Majalah Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2022. Dalam laporannya, Forbes mengumumkan bahwa kekayaan bersih 22 taipan Indonesia dari US$ 162 miliar pada 2021, melonjak hingga 11 persen menjadi US$ 180 miliar. Adapun bertambahnya pundi-pundi kekayaan itu tak lepas dari tingginya harga sejumlah komoditas ekspor.

Perekonomian nasional yang terus tumbuh dan diproyeksikan naik 5,3 persen tahun ini ditambah dengan menguatnya Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sebesar 8 persen saat penghitungan kekayaan dilakukan Forbes, turut menjadi alasan kenaikan kekayaan para taipan tersebut.

Dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia versi Forbes, Hartono bersaudara tercatat masih menempati posisi teratas. Kemudian, disusul oleh Low Tuck Kwong, Keluarga Widjaja, Sri Prakash Lohia, Anthoni Salim, Chairul Tanjung, Prajogo Pangestu, Boejamin Setiawan, Tahir dan keluarga, serta Djoko Susanto.

Posisi pertama ditempati oleh Hartono bersaudara, dengan nilai akumulasi kekayaan Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono tercatat tembus US$ 47,7 miliar atau setara dengan Rp 745,7 triliun (kurs Rp 15.625 per dolar AS) per Desember 2022, naik US$ 5,1 miliar ketimbang tahun 2021.

Kekayaan yang mereka punya tak terlepas dari perusahaan Djarum yang mereka tekuni sejak dulu. Tak hanya Djarum, Hartono bersaudara juga melebarkan investasi ke bidang perbankan. Djarum diketahui bermitra dengan Farallon Capital, hedge fund yang berbasis di San Francisco, untuk membeli 51 persen saham publik Bank Central Asia (BCA).