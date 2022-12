Masih Jadi Orang Terkaya Nomor Satu Versi Forbes 2022, Ini Profil Hartono Bersaudara

TEMPO.CO, Jakarta - Masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia yang dirilis Majalah Forbes 2022, Hartono bersaudara, pemilik Grup Djarum, tercatat masih menempati posisi teratas. Nilai akumulasi kekayaan keduanya, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono, tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun lalu.

Total kekayaan Robert dan Michael Hartono pada 2022 tercatat tembus US$ 47,7 miliar atau setara dengan Rp 745,7 triliun (kurs Rp 15.625 per dolar AS) per Desember 2022, naik US$ 5,1 miliar ketimbang tahun 2021. Meski begitu, pada tahun sebelumnya, Hartono bersaudara juga menduduki posisi pertama orang terkaya di Indonesia versi Forbes dengan total kekayaannya mencapai US$ 42,6 miliar.

Adapun Robert dan Michael Hartono merupakan anak dari Oei Wei Gwan seorang Tionghoa-Indonesia pendiri pertama dari PT Djarum. Robert Budi Hartono memiliki nama Tionghoa, yaitu Oei Hwi Tjong. Sementara nama Tionghoa Michael Bambang Hartono adalah Oei Gwie Siong.

Kekayaan Robert dan Michael Hartono tak lepas dari bisnis yang mereka miliki, mulai dari industri rokok, perbankan, industri startup, hingga media.

