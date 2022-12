Harga Telur Masih Tembus Rp 30 Ribu, Zulhas: Bahan Pokok yang Lain Aman

TEMPO.CO, Jakarta - Usai meninjau beberapa ritel di Jakarta, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas kembali mengklaim harga bahan pokok stabil menjelang liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023. Meski demikian, ia tak menampik harga telur masih melonjak di atas Rp 30 ribu per kilogram.

"Secara keseluruhan stok bapok (bahan pokok) tersedia dan harganya stabil. Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, misalnya telur," ujar Zulhas di Jakarta Barat, dikutip melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Desember 2022.

Harga telur naik lantaran sedang terjadi peningkatan permintaan. Namun Zulhas menilai harga telur masih wajar, yakni sebesar Rp 30.700 per kilogram. Bahkan ia mencatat harga telur di ritel modern masih Rp 27.000 per kilogram. Menurutnya, harga telur juga akan segera melandai ketika permintaan sudah menurun.

Sedangkan untuk beras, ia mengungkapkan harganya di ritel modern masih stabil bahkan di bawah harga eceran tertinggi (HET). Tetapi untuk beras Bulog harganya tetap, yaitu Rp 8.900 per kilogram.

Untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok di akhir tahun ini, ia menyatakan kementeriannya terus berkoordinasi dengan kementerian maupun lembaga terkait. Di antaranya dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan beberapa asosiasi pelaku usaha.



Zulhas Sebut Inflasi Turun

Sementara itu, Zulhas menilai upaya pemerintah dalam menjaga stok dan harga pangan sejauh ini telah membuahkan hasil. Ia menyebutkan inflasi pada November 2022 tercatat sebesar 5,42 persen, turun dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,71 persen. Artinya, kata dia, terdapat harga barang kebutuhan yang mengalami penurunan di pasar, termasuk ayam.

Senada dengan Zulhas, Kepala Bapanas Arif Prasetyo Adi menilai pasokan dan harga bahan pokok telah terkendali. Dia mengatakan stok hari ini sampai jelang Natal dan tahun baru masih mencukupi. Pemerintah pusat juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan operasi pasar. "Masyarakat atau konsumen dipersilakan hadir untuk mendapatkan harga bapok terjangkau," kata Arif.

Berdasarkan pantauan data Panel Harga Pangan Bapanas, per 8 Desember 2022, harga rata-rata telur Ayam ras di tingkat konsumen 29.540 per kilogram. Angka tersebut naik sebesar 0,17 persen atau Rp 50 dibandingkan hari sebelumnya. Sementara Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat harga telur telah mencapai Rp 30.850 per kilogram atau naik sebesar 0,49 persen.

