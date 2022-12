Rupiah Melemah ke Level 15.620 per Dolar AS di Awal Perdagangan, Apa Saja Pemicunya?

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan nilai tukar rupiah melemah pada hari ini, Rabu, 7 Desember 2022.

"Rupiah dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang 15.600 hingga 15.660 per dolar AS," kata Ibrahim dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Desember 2022. Adapun dalam perdagangan kemarin sore, rupiah ditutup melemah 155 poin di level 15.617 per dolar AS.

Adapun pada pembukaan perdagangan pagi hari ini, rupiah terperosok ke level 15.620 per dolar AS. Data Bloomberg di pasar spot menunjukkan pada pukul 09.03 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah 0,02 persen atau 3 poin ke level 15.620,5 per dolar AS. Sedangkan indeks dolar AS terpantau stagnan di level 105,58.

Tak hanya rupiah, sejumlah mata uang Asia Pasifik juga melemah terhadap dolar AS. Contohnya: mata uang rupee India turun 1 persen, yen Jepang turun 0,01 persen, dolar Hong Kong turun 0,08 persen, baht Thailand turun 0,05 persen, won Korea Selatan turun 0,02 persen, dan ringgit Malaysia turun 0,02 persen.

Adapun mata uang Asia yang justru menguat terhadap dolar AS pada hari ini adalah peso Filipina naik 0,50 persen, yuan Cina naik 0,17 persen, dan dolar Singapura naik 0,1 persen.

Dolar AS menguat

Ibrahim menjelaskan pelemahan rupiah tak lepas dari dolar AS yang bertahan mengikuti reli terbesarnya dalam dua minggu terakhir. Hal ini terjadi usai pengumuman data jasa yang kuat di Amerika Serikat memicu taruhan bahwa The Federal Reserve bakal menaikkan suku bunga lebih dari yang diproyeksikan baru-baru ini.

Penguatan dolar AS awalnya juga didorong oleh kekhawatiran kenaikan suku bunga AS yang bakal mengimbangi optimisme atas pelonggaran pembatasan Covid-19 di Cina. Hal ini yang kemudian berbalik arah karena PMI non-manufaktur Institute for Supply Management (ISM) tiba-tiba naik menguatkan sektor jasa yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS.

