IHSG Lesu Darah di Sesi Pertama, Saham Telkom Tersungkur 5,9 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) ambruk pada sesi pertama perdagangan, Selasa, 6 Desember 2022. IHSG bertengger di posisi 6,889 atau turun 1,39 persen dari penutupan kemarin.

"Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 118 saham menguat, sementara 453 melemah, dan 124 stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp 7,6 triliun, frekuensi trading sebanyak 736.989 kali, dan volume trading sebanyak 118,1 juta lot," tutur tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia pada Selasa.

Seiring dengan anjloknya Bursa Indonesia, Bursa Amerika turut lesu darah. Indeks DJIA turun 1,40 persen; melemah S&P500 1,79; dan Nasdaq 1,93 persen. Pasar merosot akibat kekhawatiran investor terhadap The Fed yang akan melanjutkan pengetatan kebijakan moneter dan membawa perekonomian Amerika ke jurang resesi.

Bursa Asia pun tampak loyo. Indeks Kospi turun 0,71 persen; Shanghai 0,08 persen; STI 0,37 persen; dan Hang Seng 0,93 persen. Hanya Nikkei yang menguat 0,32 persen.

Di Indonesia, saham Telkom Indonesia (TLKM) menutup sesi pertama hari ini dengan pelemahan 5,9 persen sekaligus menjadi top lagging movers. Saham emiten pelat merah itu turun 20,43 poin. Telkom menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan frekuensi transaksi mencapai 32,354 kali, disusul BBCA (26.220 kali) dan BSBK (25.504 kali).

Dari segi volume, saham Bumi Resources (BUMI) menjadi yang terbanyak diperdagangkan. Volume perdagangannya mencapai 12,4 juta lot, disusul BSBK (8,3 juta) dan BIPI (6 juta).

Sepanjang perdagangan sesi pertama, hanya satu indeks sectoral yang berhasil melaju ke zona hijau, yaitu indeks sektor energi (IDXENERGY). Sementara itu, indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi pertama hari ini dengan penurunan terdalam (2,13 persen), disusul indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) (2,03 persen), dan indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) (1,85 persen).

Berikut lima besar top gainer sesi pertama hari ini.

- MMIX (+34,7 persen ke Rp256 per saham)

- SINI (+24,7 persen ke Rp1.110 per saham)

- HITS (+23,9 persen ke Rp570 per saham)

- PGUN (+14 persen ke Rp770 per saham)

- ERTX (+10,6 persen ke Rp218 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini adalah sebagai berikut.

- ZATA (-6,9 persen ke Rp161 per saham)

- TECH (-6,8 persen ke Rp3.690 per saham)

- SIPD (-6,8 persen ke Rp1.300 per saham)

- RANC (-6,7 persen ke Rp900 per saham)

- FILM (-6,7 persen ke Rp2.090 per saham)

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

