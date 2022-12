Indef Ungkap Penyebab Investasi di Startup Digital Kian Lesu

“Ketika cost of investment naik, investor akan berpikir ulang. Misalnya akan berhitung keuntungan apa yang didapat jika menanam uang di startup, sedangkan menanam uang di bank bisa lebih tinggi (keuntungannya),” ujar dia.

Adapun tren penurunan investasi di sektor teknologi digital , menurut Nailul, tidak terlepas dari kebijakan The Fed soal tren kenaikan suku bunga acuan. Sebab, investor melihat suku bunga acuan sebagai indikator untuk menanamkan uang di perusahaan digital.

“Perlambatan itu membuat optimisme ekspetasi gross merchandise value (GMV) menurun di 2025,” ujar Nailul dalam forum diskusi Redefine Business Strategy for Sustainable Transformation di Hotel Sotis Kemang, Jakarta Selatan, Senin, 5 Desember 2022.

TEMPO.CO , Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan Indonesia kemungkinan terbebas dari resesi, tetapi bakal mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada 2023. Kondisi itu berdampak pada seluruh sektor industri, termasuk industri digital dan startup .

