Yakin Kunjungan Wisatawan 2023 Lampaui Target, Luhut: Harus Kerja Sama dan Berpikir Kreatif

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa kolaborasi dan cara berpikir yang out of the box menjadi strategi agar masyarakat mau berwisata di dalam negeri—sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

“Untuk mempromosikan pariwisata lokal ini, kita harus bekerja sama dan berpikir lebih kreatif. Misalnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat mengadakan pertandingan olahraga setiap bulannya di masing-masing provinsi,” ujar Luhut dalam Rapat Koordinasi Bangga Berwisata di Indonesia Aja (BBWI) pada Senin, 5 Desember 2022, dikutip dari keterangan tertulis.

Luhut optimistis target 1,2 hingga 1,4 miliar perjalanan wisatawan Nusantara pada 2023 bisa tercapai. Dia bahkan yakin kunjungan wisnus tahun depan akan melebihi target. “Kita harus jadi satu untuk pulihkan ekonomi nasional,” ujarnya.

Terlepas dari target kunjungan, Luhut juga menyampaikan bahwa kualitas amenitas juga perlu menjadi perhatian pelaku usaha. Salah satunya adalah terkait kebersihan. Dia mengatakan pemerintah saat ini tengah membangun 52 spot sampah yang bisa mengolah 14 ribu ton sampah per hari.

“Ini perlu kita prioritaskan untuk tourist destinations supaya yang datang berkunjung nyaman,” ujar Luhut.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyatakan bahwa kementeriannya bakal menggelar kampanye massif dan terintegrasi. Dia mengatakan strategi tematik wisata bulanan, pola perjalanan wisata, dan domestic travel fair akan diintegrasikan dalam program Kemenparekraf.

Beberapa langkah konkret yang perlu disinergikan oleh kementerian/lembaga dan industri terkait, menurut Sandiaga, yakni penyediaan transportasi yang efisien dan terjangkau, pengembangan aspek keberlanjutan lokasi wisata, dan penguatan produk dan jasa para pelaku industri kreatif. Baik kuliner maupun kriya, serta kolaborasi dengan penyelenggaraan acara berskala internasional.

“Selain berdampak bagi peningkatan ekonomi, itu juga menjadi sarana publikasi produk lokal,” kata Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

