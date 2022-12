Berikut Daftar Maskapai yang Pindah Terminal di Bandara Soetta Mulai 7 Desember

TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura II (persero) atau AP II mengantisipasi tren peningkatan jumlah penumpang internasional menjelang akhir tahun ini dengan menyeimbangkan kapasitas terminal atau rebalancing capacity di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang.

Director of Operation AP II, Muhamad Wasid, menjelaskan rebalancing terminal di Bandara Soekarno-Hatta dilakukan demi menjaga aspek operasional dan pelayanan, serta juga mengakomodir permintaan yang ada ke depannya.

Sebelumnya, Muhamad mengungkapkan rebalancing capacity terminal tahap I di Bandara Soekarno-Hatta sudah dilakukan per 1 September 2022. Dengan demikian, penerbangan umrah Lion Air sebanyak 8 penerbangan/hari pindah dari Terminal 3 ke Terminal 2F.

“Untuk rebalancing capacity terminal Tahap II akan mulai dilakukan per 7 Desember 2022 di mana penerbangan internasional Lion Air Group yakni Lion Air, Batik Air, Malindo Air dan Thai Lion berpindah dari Terminal 3 ke Terminal 2F,” kata Muhamad melalui keterangan resmi, Minggu 4 Desember 2022.

Dengan akan dimulainya rebalancing capacity terminal Tahap II, maka pada akhir Desember 2022 ini akan berpindah sebanyak 40 penerbangan internasional (take off dan landing) per hari dengan sekitar 6.000 penumpang dari Terminal 3 ke Terminal 2F.

Muhamad menjelaskan, melalui rebalancing capacity Terminal Tahap II, sekitar 30 persen penerbangan internasional akan pindah dari Terminal 3 ke Terminal 2F. Rebalancing Terminal Capacity dilakukan secara bertahap untuk mengakomodir penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta.

Sementara itu, Director of Commercial & Service AP II, M. Rizal Pahlevi, menuturkan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta sangat siap melayani penerbangan internasional sejalan dengan revitalisasi yang dilakukan.

“Revitalisasi membuat kapasitas penumpang khusus di Terminal 2F meningkat dari sebelumnya 3 juta penumpang/tahun menjadi 6 juta penumpang/tahun. Seluruh fasilitas pelayanan dan komersial sudah disiapkan di Terminal 2F untuk mendukung penerbangan internasional,” ujarnya.

Rizal meyakini di tengah pemulihan penerbangan, AP II memastikan aspek operasional, pelayanan, keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama bagi seluruh penumpang pesawat dan pengunjung bandara.

