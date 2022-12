Suwannarut dan Keyser Saling Tempel di BNI Indonesian Masters 2022

INFO BISNIS – Sarit Suwannarut saling menempel dengan Mathiam Keyser di pagelaran BNI Indonesian Masters 2022 Presented by TNE di Royale Jakarta Golf Club, Jakarta Timur. Mereka masing-masing mengemas 11 under 133 pukulan, dan bersaing untuk gelar di BNI Indonesian Masters 2022 Presented by TNE.

Suwannarut mengaku faktor fokus pada pukulan menjadi senjata ampuhnya. Permainan mulusnya itu tak lepas dari kerja sama dengan timnya. “Kami berdiskusi dan banyak menganalisa permainan saya. Semakin nyaman ketika bisa melakukannya dengan baik di putaran 1,” kata dia, usai menyelesaikan permainannya, Jumat 2 Desember 2022.

Dalam keikutsertaannya di BNI Indonesian Masters untuk kedua kalinya ini, Suwannarut mencetak 6 birdie di putaran 1. Di putaran 2 ia membuat 7 birdie, tapi diwarnai 2 bogey. Pegolf Thailand berusia 24 tahun itu sempat melejit ke urutan 1, tapi birdie yang ditorehnya di akhir permainan, sehingga membuat total undernya sama dengan Keyser.

Dia juga berusaha menjaga kondisi mentalnya, agar tak terpengaruh adanya penundaan karena cuaca yang kurang mendukung di putaran 1. Dia mencoba rileks dan melakukan hal-hal yang menyenangkan, termasuk istirahat cukup.

“Soal hasil atau pun persaingan dengan pegolf lain? Sama sekali jauh dari pikiran saya. Yang saya upayakan adalah bermain sesuai dengan game plan yang kami buat,” ujar pegolf dengan status ranking 827 dunia ini.

Kiat itu juga bakal diterapkan Suwannarut jelang menghadapi putaran 3, Sabtu 3 Desembe 2022. Dia tak ingin buru-buru bepikir merebut gelar. Baginya, melakukan yang terbaik di semua jenis pukulan, jadi modal utama.

Akan halnya Keyser, sejak awal permainannya terbilang cemerlang. Dalam lanjutan sesi siang yang tertunda di putaran 1 ia rengkuh 7 under 65. Pegolf Afrika Selatan ini pun memimpin putaran 1, menggeser Kosuka Hamamoto (Thailand) dan dua pegolf lainnya ke urutan 2 yang masing-masing tuai 6 under 66.

Di putaran 1, Keyser ukir 7 birdie, masing-masin di hole 2, 3, 18, dan dipermanis dengan hattrick birdie di hole 14, 15, dan 16. Sayang, ia sempat bikin bogey di hole 5.

Lanjut tancap gas tee shot di putaran 2 pukul 08:25 WIB, Keyser menambah 6 birdie. Tapi, di hole 5 dan 12 ia membuat bogey. Dengan torehen itu posisinya sempat disalip Suwannarut, yang mengems 12 under. Sayang, di akhir permainan, ia justru membuat bogey.

Sejatinya putaran 2 ini jadi penyunting para pegolf untuk menuju ke putaran 3. Sayang, tahapan cutt off itu tak bisa dipastikan karena pertarungan kembali tertunda. Padahal ada beberapa pegolf yang belum menyelesaikan kiprah mereka.

Indonesia berharap, dalam lanjutan putaran 2 yang dimainkan hari ini bisa meloloskan tiga punggawa menuju putaran 3. Di antaranya Kevin Akbar yang sejauh ini menoreh 4 under 144 dan Elki Kow yang baru menyelesaikan 11 dari 18 hole yang tersedia. Dia pun baru mengemas satu under 116.