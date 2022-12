Operator Cinema XXI Dikabarkan IPO Tahun Depan, Bidik Dana Rp 17,17 Triliun

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan yang mengoperasikan jaringan bioskop terbesar di Indonesia dengan merek Cinema XXI, PT Nusantara Sejahtera Raya, dikabarkan tengah mempertimbangkan penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Adapun penghimpunan dana IPO Cinema XXI tersebut diprediksi mencapai US$ 1,1 miliar. Bila dirupiahkan, nilai tersebut setara dengan Rp 17,17 triliun (asumsi kurs tengah BI Rp 15.617 per dolar AS).

Baca: Ekonom Prediksi Rupiah Menguat di Akhir Tahun: Marak IPO dan Rights Issue

Sumber Bloomberg yang enggan disebutkan namanya menyampaikan perusahaan yang juga dikenal sebagai 21Cineplex tersebut sedang membahas dengan para penasihat untuk penawaran potensial tersebut. IPO diperkirakan bakal berlangsung paling cepat tahun depan.

"Penjualan saham dapat menghasilkan antara US$ 500 juta dan US$ 1,1 miliar," seperti dikutip dari sumber Bloomberg, Jumat, 2 Desember 2022. Artinya, nilai IPO jaringan bioskop terlama di Indonesia ini bakal berada di rentang Rp 7,8 triliun hingga Rp 17,17 triliun.

IPO Cinema XXI bakal jadi terbesar ketiga

Dengan begitu, nilai IPO Cinema XXI bisa menjadi terbesar ketiga usai IPO yang dilakukan oleh PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA) dan PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) yang masing-masing senilai Rp 21,9 triliun dan Rp 18,78 triliun. Bahkan, nilai IPO Cinema XXI dapat melampaui PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) yang sebesar Rp 13,72 triliun.

Namun pembahasan soal rencana tersebut kini masih berada pada tahap awal, dan rincian IPO berikut besaran dan jadwal masih dapat berubah. Soal kabar tersebut, perwakilan perusahaan tidak segera menanggapi permintaan komentar.

No Kode Saham Nilai (Rp Triliun) 1 BUKA 21,9 2 MTEL 18,79 3 GOTO 13,72 4 ADRO 12,24 5 ICBP 6,29 6 AVIA 5,77 7 WSBP 5,6 8 BYAN 5,56 9 BORN 5,18 10 GIAA 4,75

Sebagai gambaran, Nusantara Sejahtera Raya kini tercatat memiliki 1.216 layar di 226 bioskop di seluruh Indonesia dengan merek Cinema XXI per Januari 2021. Situs resmi perusahaan menyebutkan Cinema XXI telah menargetkan penambahan 2.000 layar dalam lima tahun.

Selanjutnya: Selain Cinema XXI, sejumlah ...