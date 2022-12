Rekomendasi Rangkaian Make-up Natural Murah dari YOU Simplicity Series

INFO BISNIS – Tren berdandan telah berubah. Jika sebelumnya wanita cenderung menggunakan riasan tebal dan menor, sekarang riasan tipis dengan tampilan natural lebih digemari. Musababnya, pulasan make-up ringan akan membantu memaksimalkan pancaran kecantikan alami pada wajah. Terlebih dengan masuknya tren kecantikan ala Korea yang terkenal dengan produk mereka yang sangat ringan dan tipis.

Saat ini, ada banyak sekali pilihan make up ringan dengan harga terjangkau yang bisa kamu pilih untuk membantu memaksimalkan cantik alami wajah. Salah satunya adalah rangkaian make up YOU Simplicity Series dari YOU Beauty.

Tak tanggung-tanggung, kamu bisa mendapatkan semua rangkaian produk kecantikan wajah ini dengan harga di bawah Rp 100 ribu.

YOU Simplicity Series terdiri dari rangkaian produk Complexion, Lips, dan Eyes dengan harga terjangkau untuk hasil riasan yang natural. Berikut masing-masing ulasan dari rangkaian produk Simplicity Series:

1. Simplicity Flawless Compact Powder

Simplicity Flawless Compact Powder merupakan bedak padat dengan tekstur ringan yang membantu meratakan warna kulit dan membuat wajah tampak lebih lembut tanpa membuat riasan menjadi cakey.

Diperkaya dengan kandungan 4D Hyaluronic Acid, Ekstrak Witch Hazel, Natural Mica, dan Ekstrak Peach Blossom yang membantu mengontrol kelebihan sebum dan menjaga kulitmu tetap terhidrasi dan lembap.

Produk tersedia dalam dua pilihan shade warna, yaitu Neutral Sand untuk warna shade lebih natural dan Nude Beige untuk warna shade yang lebih light. Compact Powder dari YOU Simplicity Series ini bisa kamu dapatkan dengan harga Rp 60 ribu saja.

2. Simplicity Glow CC Cushion

Rangkaian berikutnya adalah Simplicity Glow CC Cushion yang membantu memberikan tampilan wajah lebih lembut dan glowing natural. Produk ini mengandung 4D Hyaluronic Acid yang membantu menjaga kulit tetap terhidrasi dan lembap.

Selain itu, formula yang nyaman dan ringan di kulit dengan daya cover medium yang tahan lama. Tak ketinggalan, kandungan Ekstrak Witch Hazel yang membantu menyamarkan tampilan pori dan memberikan hasil kulit lembut.

Simplicity Glow CC Cushion hadir dalam dua pilihan shade warna, yaitu N604 Milky Beige dan C205 Honey Beige. Produk ini ditawarkan dengan harga Rp99 ribu saja.

3. Simplicity Matte Loose Powder

Bedak tabur dari YOU Simplicity Series ini membantu mengendalikan minyak berlebih pada wajah dan membuat kulit tampak lebih halus dan segar. Ekstrak Witch Hazel dan Natural Mica membantu mengontrol sebum berlebih, menyamarkan tampilan pori, sekaligus memberikan hasil akhir matte natural yang tahan lama.

Tak hanya itu, kandungan 4D Hyaluronic Acid dan Ekstrak Peach Blossom yang kaya antioksidan efektif untuk membantu melembabkan dan menjaga kulit tetap terhidrasi. Produk ini tersedia dalam dua pilihan shade, yaitu W704 Light Beige dan C302 Classic Ivory. Produk ini ditawarkan dengan harga mulai dari Rp49 ribu.

On picture: YOU Simplicity Perfect BB Cream

4. Simplicity Perfect BB Cream

YOU Simplicity Perfect BB Cream memberikan tampilan wajah lembut dengan hasil akhir semi-matte yang tahan hingga 8 jam sekaligus membantu melembabkan dan meratakan warna kulit. Produk ini juga kaya akan kandungan 4D Hyaluronic Acid dan Ekstrak Peach Blossom yang tinggi antioksidan untuk membantu melembapkan dan menjaga kulit tetap terhidrasi.

Selain itu, kandungan Ekstrak Witch Hazelnya membantu mengendalikan sebum berlebih dan menyamarkan tampilan pori pada kulit wajah. Tersedia dua pilihan shades yang sangat cantik, yaitu W705 Vanilla dan N607 Honey. Harganya juga sangat terjangkau, Rp 60 ribu saja.

5. Simplicity Flush Blush

Rona merah wajah terlihat begitu cantik alami dengan menggunakan Simplicity Flush Blush dari YOU Simplicity Series. Blush on lembut ini mengandung 4D Hyaluronic Acid dan Ekstrak Peach Blossom yang mudah dibaurkan, memberikan tampilan wajah segar yang tahan lama.

Selain itu, kandungan Ekstrak Peach Blossomnya membantu menjaga kulit kamu tetap sehat dan cantik sepanjang hari. Tersedia dalam tiga pilihan shade, yaitu #O499 Sweet Apricot, #969 Coral Pink, dan #R949 Dusty Rose. Produk ini bisa kamu dapatkan dengan harga Rp 50 ribu.

6. Simplicity Gleam Highlighter

YOU Simplicity Gleam Highlighter mengandung 4D Hyaluronic Acid dan Ekstrak Peach Blossom yang membantu menghidrasi dan menjaga kulit tetap lembab. Produk ini dibuat dengan formula yang lembut dan mudah dibaurkan, menyatu sempurna dengan kulit dan memberikan tampilan kulit berkilau alami pada wajah.

Simplicity Gleam Highlighter hadir dalam dua pilihan warna shade, yaitu O549 Rose Gold dan Y049 Sunkissed Glow dengan tampilan cerah dan cantik maksimal. Harganya mulai dari Rp 50 ribu saja, sangat terjangkau, bukan?

7. Simplicity Eyeshadow Quad

Sementara itu, untuk memaksimalkan riasan pada mata, kamu bisa mencoba produk Simplicity Eyeshadow Quad. Produk ini hadir dengan empat warna dinamis untuk memberikan variasi pada tampilan riasan mata. Keempat warna bisa dipadukan untuk menampilkan kesan yang beragam.

Produk ini juga mengandung 4D Hyaluronic dan tekstur yang lembut dengan tiga pilihan shade warna yang memukau. Ada #01 Flair, #02 Smart, dan #03 Street. Kamu bisa mendapatkan produk ini dengan harga Rp 60 ribu.

8. Simplicity Love YOU Tint

Pada bagian bibir, pastikan kamu menggunakan Simplicity Love YOU Tint dengan formula transferproof dan warna yang tahan lama. Produk ini dibuat dengan bahan dasar air dan warna intens yang terasa sangat ringan dan nyaman di bibir.

Tak ketinggalan, kandungan 4D Hyaluronic Acid dan Ekstrak Blueberry yang kaya antioksidan untuk membantu menghidrasi sekaligus menjaga kelembaban bibir. Tersedia empat pilihan shade warna, yaitu R388 Cherry Red, R999 Peachy Orange, R488 Strawberry Sorbet, dan R587 Red Velvet dengan harga Rp 50 ribu.

9. Simplicity Matte Lip Color

Merupakan lip cream matte bertekstur lembut dan memiliki pigmentasi tinggi dengan aplikator runcing untuk hasil akhir yang lebih maksimal. Dibuat dengan formula transferproof sehingga tampilan bibir tetap cantik sepanjang hari.

Selain itu, produk ini juga memiliki pigmentasi tinggi yang mampu menutup garis halus di bibir dalam sekali poles serta terasa ringan saat digunakan sepanjang hari.

Simplicity Matte Lip Color tersedia dalam delapan pilihan shade warna, yaitu 01 Sensational, 02 Sweet, 03 I Love It, 04 High Five, 05 Nice One, 06 Marvelous, 07 Gracious, dan 08 Joyfull. Harganya hanya Rp 59 ribu untuk bibir cantik alami sepanjang hari.

10. Simplicity Cotton Lip Clay

YOU Simplicity Cotton Lip Clay memiliki tekstur lembut seperti kapas yang terasa ringan dengan Ekstrak Cocoa Butter, memberikan polesan lembut, efek blurring matte dan tidak lengket.

Diperkaya dengan Hyaluronic Acid untuk menghidrasi, menjaga kelembaban bibir kamu dan memberikan tampilan bibir sehat tanpa terasa kering. Tersedia dalam enam pilihan warna shade, yaitu O047 Salmon Nude, O146 Nude Latte, R855 Rich Vine, R858 Honey Coral, R966 Sugar Rush, R956 Pumpkin Spice dengan harga Rp 66 ribu.

Semua rangkaian make up YOU Simplicity Series dibuat dengan kandungan utama Hyaluronic Acid, Witch Hazel Extract, dan Peach Blossom Extract. Bahan-bahan tersebut 100 persen tidak berbahaya dan aman digunakan untuk semua jenis kulit. Kamu bisa bisa membeli rangkaian produk ini di YOU Official Store secara online atau gerai offline terdekat di kotamu. (*)