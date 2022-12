Harga Telur Tembus Rp 30 Ribu per Kilogram Jelang Nataru, Bapanas Akan Gelar Bazar Murah

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan telah menyiapkan sejumlah solusi alternatif untuk meredam tingginya harga telur jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini. Di antaranya adalah kegiatan bazar atau operasi pasar yang menjual komoditas pangan, termasuk telur, dengan harga terjangkau.

“Tim kami tengah mengumpulkan data kebutuhan bazar pangan di seluruh Indonesia. Kita akan jadwalkan di seluruh Indonesia bekerjasama dengan Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Asosiasi, dan BUMN,” ucap Arief melalui keterangannya pada Jumat, 2 Desember 2022.

Kegiatan bazar itu merupakan bagian dari program Gerakan Pangan Murah. Sampai akhir November 2022 lalu, Bapanas telah menggelar program Gerakan Pangan Murah sebanyak 253 kali di 27 provinsi dan 82 kabupaten/kota. Melalui bazar tersebut, kata Arief, Bapanas telah menyalurkan 534 ton komoditas pangan termasuk telur.

Di sisi lain, Arief meminta para peternak layer dan pedagang telur untuk membeli dan menjual telur ayam ras sesuai dengan Harga Acuan Penjualan/Pembelian atau HAP. Hatga tersebut telah disepakati dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 5 Tahun 2022.

Berdasarkan Perbadan itu, harga acuan pembelian di tingkat produsen atau peternak layer adalah Rp 22.000 per kilogram sampai Rp 24.000 per kilogram. Sedangkan harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp 27.000 per kilogram.

“Melalui surat resmi di pertengahan November kami telah meminta seluruh Asosiasi Peternak, Pedagang, serta sejumlah Koperasi agar mematuhi HAP sesuai Perbadan Nomor 5 Tahun 2022,” ucap Arief.

Kendati demikian, ia tak menampik masih ada pelaku usaha yang berusaha menaikan harga telur di atas HAP yang telah ditetapkan. Untuk itu, Bapanas bekerja sama dengan para pelaku usaha serta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk memonitor pergerakan harga dan penyesuaian harga telur ini.

“Bapanas terus berkoordinasi dengan peternak layer besar, peternak mandiri dan Satgas Pangan untuk menyesuaikan harga jual telur di farm gate sesuai HAP,” jelasnya.

