Optimistis Aman dari Resesi Global, CORE: Ekonomi Indonesia Tradisional

TEMPO.CO , Jakarta -Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini menyebut ancaman resesi global bukan hal yang menakutkan bagi Indonesia. Selain karena pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan nilai positif sebesar 5,72 persen pada triwulan III tahun 2022, ekonomi Indonesia sangat ditentukan pada ekonomi domestik.

Luhut Peringatkan Investasi Tak Boleh Ada Hambatan: Buat Saya Ada Satu Titik to Kill or To Be Killed

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan akan mem-buldozer pihak yang mengganggu upaya pemerintah dalam mengejar target investasi domestik.

