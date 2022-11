Hadiah BNI Indonesian Masters Meningkat

INFO BISNIS - BNI Indonesian Masters Presented by Tunas Niaga Energi (TNE) akan berlangsung dari 1-4 Desember 2022 di Royale Jakarta Golf Club yang telah menjadi rumah bagi turnamen ini untuk kesepuluh kalinya.

Pada Desember nanti, BNI Indonesian Masters presented by TNE akan diikuti para pegolf elite dari Asian Tour dan dunia internasional, serta para pemain terbaik tuan rumah, yang akan bertarung dalam memperebutkan total hadiah USD 1.500.000 atau sekitar Rp 23,5 miliar (kurs Rp 15.700).

Tahun ini, penyelenggaraan turnamen terasa lebih prestisius karena mengalami peningkatan hadiah, dari US$ 750.000 menjadi US$ 1.500.000. Hal tersebut tak terlepas dari status turnamen sebagai bagian rangkaian seri turnamen bertajuk “International Series” musim ini.

Rangkaian BNI Indonesian Masters dimulai dengan Pro-AM BNI Indonesian Masters 2022 yang mempertemukan para atlet golf amatir nasional dengan para pegolf profesional internasional di Jakarta Royale Golf Club, Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Direktur Corporate dan International Banking BNI Silvano Rumantir mengaku bangga atas keikutsertaan perseroan dalam ajang olahraga bergengsi ini. Terlebih, BNI Indonesian Masters merupakan olahraga yang ditunggu-tunggu setelah dua tahun absen akibat pandemi COVID-19.

“Suatu kehormatan menjadi bagian dari BNI Indonesian Masters. Apalagi di masa pandemi, pecinta golf di Indonesia semakin banyak. Kini saatnya menyuguhkan tontonan yang menarik,” kata Silvano.

Silvano mengatakan, keikutsertaan BNI sebagai salah pendukung utama ajang ini adalah untuk mendorong branding Go Global BNI. Terlebih, banyak mitra, dan investor lokal hingga internasional yang gemar menyaksikan olahraga bergengsi ini.

Melalui ajang ini, BNI kembali mensosialisikan jaringan BNI Internasional yang saat ini telah memiliki 8 outlet luar negeri yang tersebar di berbagai negara. “Kami juga ingin menggunakan turnamen ini untuk membantu mempromosikan fakta bahwa kami memiliki cabang luar negeri yang luas dan menumbuhkan kesadaran merek kami sebagai lembaga keuangan global,” kata dia.

Silvano melanjutkan, Indonesian Masters memiliki penggemar kelas atas dari dunia korporat dan komersial, yang merupakan target BNI. Selain jumlah pemirsa televisi regional yang besar, ini juga termasuk diaspora Indonesia dan ekspatriat. “Oleh karena itu, kami membuka kesempatan luar biasa bagi perusahaan untuk terhubung dengan berbagai klien kami di pasar global.”

Indonesian Masters sebagai turnamen golf profesional selama 9 tahun berturut-turut telah menjadi branding yang cukup baik di dunia olahraga nasional.

BNI Indonesian Masters presented by TNE tahun ini akan dihadiri oleh juara Indonesian Masters pada tahun-tahun sebelumnya seperti Lee Westwood (mantan pegolf No. 1 Dunia dan juara Indonesian Masters 2011, 2012, dan 2015), Bernd Wiesberger (juara Indonesian Masters 2013), Anirban Lahiri (juara Indonesian Masters 2014), Poom Saksansin (juara BNI Indonesian Masters 2016 dan 2018), dan Jazz Janewattananond (juara BNI Indonesian Masters 2019). Turnamen tahun ini juga akan diikuti oleh berbagai pegolf dunia di antaranya juara major US Open 2010 Graeme McDowell dan pegolf LIV Golf Chase Koepka.

Turnamen BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi akan disiarkan secara langsung di seluruh Asia melalui platform TV dari Asian Tour, yang akan disaksikan lebih dari 750 juta keluarga di lebih dari 200 negara serta menampilkan Indonesia sebagai destinasi golf dunia ke masyarakat internasional. (*)