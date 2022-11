Menjelang Libur Akhir Tahun, Harga Telur Ayam di Jakarta Melonjak jadi Rp 29.372 per Kg

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, harga telur ayam terpantau melonjak di Jakarta dan bahkan melampaui harga rata-rata nasional komoditas tersebut.

Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan mencatat per hari ini, Senin, 28 November 2022, harga telur ayam di Jakarta mencapai Rp 29.372 per kilogram. Sementara harga komoditas itu secara rata-rata nasional Rp 29.300 per kilogram.

Baca: Airlangga Ingatkan Ada Pemda Belum Terapkan Kebijakan Pengendalian Inflasi

Padahal harga acuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional untuk telr ayam di level Rp 27.000 per kilogram. Sepanjang bulan November 2022, harga komoditas telur ayam rata-rata nasional naik 2,45 persen atau setara Rp 700 per kilogram.

Harga telur tertinggi di Papua

Kemendag mencatat harga telur ayam tertinggi terdapat di Papua sebesar Rp 39.733, diikuti Kalimantan Utara dengan harga Rp 37.000 dan Maluku sebesar Rp 34.017 per kilogram.

Sedangkan harga ayam terendah terdapat di Sulawesi Selatan sebesar Rp 25.517, diikuti Bengkulu dan Sumatera Selatan masing-masing sebesar Rp 25.800 dan Rp 25.625 per kilogram.

Adapun harga telur tertinggi di Pulau Jawa berada di Yogyakarta di level Rp 29.375 dan Jawa Barat di harga Rp 29.345 per kilogram.

Selanjutnya: Ternyata, tak hanya telur ayam, ...