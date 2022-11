PLN: Konsumsi Listrik di Indonesia Rendah, di Bawah Rata-rata Asia Tenggara

TEMPO.CO, Jakarta - EVP Niaga dan Pemasaran PT PLN (Persero), Muhammad Munif Budiman menilai konsumsi konsumsi energi listrik Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. Konsumsinya per kapita hanya mencapai sekitar 1.150 kWh, di bawah rata-rata konsumsi per kapita di negara lain di Asia Tenggara.

"Padahal harga listrik per kwh tergolong relatif lebih rendah dibanding negara lain di Asia Tenggara," ujarnya dalam diskusi publik secara virtual pada Jumat, 25 November 2022.

Adapun harga rata-rata listrik Indonesia adalah US$ 0,101 per kWh. Harganya lebih rendah dari Vietnam yang mencapai U$ 0,107 per kWh, Thailand US$ 0,107 per kWh, Kamboja US$ 0,134 per kWh, Filipina US$ 165 per kWh, dan Singapura US$ 195 per kWh.

Namun menurutnya, pola konsumsi listrik masyarakat Indonesia telah mulai kembali bangkit dan tumbuh pasca pandemi. Ia mengatakan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 mulai menunjukan tanda-tanda dengan kembalinya pola konsumsi listrik, hal ini menandakan aktivitas normal telah kembali dilakukan.

PLN mencatat konsumsi listrik bulan Oktober 2022, meningkat sebanyak 10 persen. Tahun ini, secara kumulatif sampai Oktober 2022 pun konsumsi listrik meningkat sebesar 13 persen dibandingkan rata-rata konsumsi bulanan dan kumulatif Oktober 5 tahun terakhir (2017-2021). Karena itu, memprediksi konsumsi tahun 2022 akan meningkat sebesar 5,44 persen.

Dengan demikian, menurut dia, potensi konsumsi nasional masih harus terus didorong dan ditingkatkan. Tetapi, Munif berujar pihaknya tidak akan hanya mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan yang konsumtif, melainkan juga kegiatan lain yang kebih produktif. Di antaranya, program electrifying agriculture untuk mendukung pengembangan agro ekonomi unggulan daerah.

