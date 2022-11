SKK Migas Pede Target Investasi USD 13,2 Miliar pada 2022 Tercapai

TEMPO.CO, Nusa Dua - SKK Migas mematok target investasi untuk hulu minyak dan gas bumi (migas) senilai US$ 13,2 miliar atau setara dengan Rp 206,7 triliun (kurs Rp 15.644 per dolar) pada 2022. Pelaksana Tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Mohammad Kemal mengaku optimis target tersebut bisa tercapai.

“Target investasi tahun ini kan kita sekitar US$ 13,2 miliar kita cukup optimis sih, itu artinya meningkat lebih dari 20 persen dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” ujar dia di sela-sela acara 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, pada Jumat, 25 November 2022.

Kemal mengatakan, biasanya SKK Migas memasang target investasi antara US$ 10-11 miliar. Namun, tahun ini, target itu naik US$ 13 miliar dan tahun depan meningkat menjadi US$ 14 miliar. Dia berharap ke depan, investasi itu bisa terus meningkat.

“Untuk meningkatkan investasi ini memang yang paling penting adalah kita memerlukan dukungan dari para stakeholders,” kata Kemal.

Adapun dari acara 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2022, kata Kemal, nilai investasi yang dihasilkan akan diumumkan hari ini. Dia menuturkan akan ada beberapa yang ditandatangi. “Nilainya kalau enggak salah sekitar US$ 1,8-2 miliar yang bisa ditandatangani dari penjualan gas itu nanti,” ucap dia.

Industri Hulu Migas Butuh Investasi Besar

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menjelaskan industri hulu migas membutuhkan investasi yang cukup besar. “Kami perkirakan, industri hulu migas membutuhkan investasi US$ 179 miliar (setara Rp 2.810 triliun dengan acuan Rp 15.700 per dolar),” ujar dia pada Rabu, 23 November 2022.

Karena itu, dia melanjutkan, industri tersebut memerlukan partisipasi aktif dari pelaku domestik dan internasional untuk membuka potensi migas di Indonesia. Sehingga, bisa mencapai target pemerintah, yaitu memproduksi minyak 1 juta barel atau setara dengan minyak per hari (MBOEPD) dan produksi gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD).

Menurut Dwi, industri migas global berada dalam masa yang sangat dinamis dan penuh tantangan. Situasi geopolitik dan ekonomi global menyebabkan gangguan pasokan energi dan pangan terganggu, yang selanjutnya menyebabkan kenaikan harga.

“Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ancaman inflasi dan krisis ekonomi dan energi. Dengan demikian ketahanan energi merupakan isu penting untuk dibahas,” ucap Dwi.

