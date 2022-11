Perbandingan Harga BBM Nonsubsidi Terbaru Pertamina, Shell, BP dan Vivo

TEMPO.CO, Jakarta - BUMN di bidang migas PT Pertamina (Persero) telah mengumumkan harga BBM nonsubsidi terbaru per Senin, 21 November 2022. Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Turbo terpantau turun, sementara harga Dexlite dan Pertamina Dex naik.

Adapun perubahan harga tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.

Baca: Daftar Harga BBM Nonsubsidi Terbaru per Provinsi, Pertamax Turbo Turun dan Dexlite Naik

Kepmen itu mengatur tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Lebih rinci perubahan harga itu terlihat dari penurunan harga Pertamax Turbo menjadi Rp 14.300 per liter dari sebelumnya Rp 14.950 liter. Sedangkan harga BBM Dexlite naik menjadi Rp 18.000 dari sebelumnya Rp 17.800 per liter, lalu harga Pertamina Dex naik menjadi Rp 18.550 dari sebelumnya Rp 18.100 per liter.

Lalu bagaimana dengan harga BBM nonsubsidi yang dijual oleh sejumlah operator SPBU swasta?

Shell misalnya terpantau menurunkan harga BBM Shell Super menjadi Rp 13.550 per liter dari sebelumnya Rp 14.150 per liter. Berikutnya, harga BBM Shell V Power Nitro dan Shell V Power masing-masing turun menjadi Rp 14.560 dan Rp 14.210 per liter.

Seperti halnya dengan Pertamina, ada juga harga BBM Shell yang naik, yakni jenis Shell V-Power Diesel yang harganya naik menjadi Rp18.480 per liter.

Simak data lengkap harga terbaru BBM nonsubsidi dari sejumlah SPBU di Indonesia:

Pertamina

- BioSolar Rp 6.800

- Pertalite Rp 10.000

- Pertamax Rp 13.900

- Pertamax Turbo Rp 14.300

- Dexlite Rp 18.000

- Pertamina Dex Rp 18.550

Shell

- Shell Super Rp 13.550

- Shell V-Power Rp 14.210

- Shell V-Power Diesel Rp 18.840

- Shell Diesel Extra Rp 18.380 - 18.780

- Shell V-power Nitro+ Rp 14.560

BP AKR

- BP 90 Rp 14.050

- BP 92 Rp 14.150

- BP 95 Rp 14.840

- BP Diesel Rp 17.990

Vivo

- Revvo 89 Rp 11.600

- Revvo 90 Rp 12.600

- Revvo 92 Rp 14.140

- Revvo 95 Rp 14.830

BISNIS

Baca juga: G20 Sepakat Subsidi BBM Dihapus, Pemerintah Diminta Siapkan Dana untuk Nelayan hingga Petani

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini .