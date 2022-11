Lounge Premium Baru Dibuka di Bandara Soekarno-Hatta, Ada Spa dan Kamar Mandi

TEMPO.CO, Jakarta - PT Angkasa Pura Solusi, anak perusahaan PT Angkasa Pura II, resmi membuka New Saphire Plaza Premium Lounge di Gate 7 Terminal 3 keberangkatan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Ruang tunggu premium berkapasitas lebih dari 3.000 penumpang ini diklaim menjadi salah satu lounge terbesar di dunia.

Direktur Utama PT Angkasa Pura Solusi Dorma Manalu mengatakan kapasistas lounge tersebut mencapai 750 kursi. " Seat-nya 750, kalau kapasitasnya satu seat kan bisa digunakan beberapa kali. Tergantung ritase penerbangan, sehingga hitungan kita satu seat digunakan empat sampai lima kali sehari, jadi kalau dikalikan 750 itu sekitar kurang lebih 3.000 pax per hari," ujarnya, Rabu 23 November 2022.

Pembangunan lounge jumbo ini digarap oleh Angkasa Pura Solusi dengan PT Global Buana Premium selaku partner dari Plaza Premium Group. Menurut Dorma, pembangunan fasilitas ruang tunggu premium itu telah tertunda dua tahun karena pandemi Covid-19.

"New Saphire Plaza Premium Lounge dapat dioperasikan sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan customer experience bagi para pengguna jasa Bandara Soekarno-Hatta," kata Dorma.

Hadirnya New Saphire Plaza Premium Lounge diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang menjawab kebutuhan publik.“Upaya menjadikan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai etalase kebudayaan Indonesia, diwujudkan melalui pilihan menu F&B serta desain interior lounge,yang pada salah satu area mengadopsi desain rumah adat, yakni rumah gadang,” kata dia.

Pengoperasian New Saphire Plaza Premium Lounge, Dorma melanjutkan, ialah untuk memenuhi permintaan pengguna jasa bandara yang semakin tinggi setiap harinya. Sebab, lounge eksisting kini sudah tidak mencukupi.

"Biasanya kita meng-handle sampai hari ini, di lounge existing di Gate 5 itu per hari kita handle sekitar 800 pax per hari. Di hari-hari tertentu, itu seribu pax per hari. Jadi memang untuk area yang lama hampir sudah tidak bisa meng-cover atau tidak mencukupi sehingga kita move ke New Saphire Plaza Premium Lounge ini," jelas Dorma.

New Saphire Plaza Premium Lounge terdiri atas beberapa ruangan. Di antaranya Saphire Plaza Premium First untuk penumpang first class airlines, Saphire Plaza Premium Lounge untuk airlines dan corporate, dan Singapore Airline Dedicated Lounge.

Adapun layanan yang ditawarkan di New Saphire Plaza Premium Lounge ini adalah spa dan massage, ruang anak-anak, kamr mandi, dan ruang merokok. New Saphire Plaza Premium Lounge ini juga menghadirkan F&B yang mengombinasikan hidangan internasional dan makanan khas lokal.

