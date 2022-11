1 Riyal Qatar Berapa Rupiah? Begini Penjelasan Cara Hitungnya

TEMPO.CO, Jakarta - Gelaran Piala Dunia 2022 membuat banyak orang mencari tahu kurs rupiah ke Qatar. Hal ini mungkin lantaran banyak warga Indonesia berencana berkunjung untuk menyaksikan timnas kesayangannya mereka di piala dunia. Lantas, 1 Riyal Qatar berapa rupiah? Berikut penjelasannya.

Qatar sendiri adalah negara keamiran atau emirat Timur Tengah. Qatar tergolong negara kecil di semenanjung jazirah Arab, dekat Teluk Persia. Negara Qatar menetapkan Riyal atau dengan sebutan lain, Qatari Riyal maupun Rial sebagai mata uang resmi dengan kode ISO, berupa QAR atau QR. Lantas apakah Qatar Riyal sama dengan Riyal Arab Saudi?

Apa itu Riyal?

Sebelum memahami cara menghitung 1 Riyal Qatar ke rupiah? Alangkah lebih baik jika mengenal sejarah singkatnya terlebih dahulu. Pada mulanya, Qatar memilih Rupee Teluk India sebagai mata uangnya sampai tahun 1966. Mata uang tersebut dianggap sebagai langkah perlindungan Inggris terhadap Semenanjung Arab di wilayah Teluk Persia pada 1959 hingga 1966.

Baca: Qatar Airways: Selama Piala Dunia 2022, Ada 1.396 Penerbangan dalam Seminggu

Dilansir dari situs resmi Bank Sentral Qatar (QCB), penggunaan Rupee Teluk berkaitan erat dengan Poundsterling akibat pengaruh Inggris. Namun, semenjak penurunan mata uang India (devaluasi) termasuk Rupee Teluk sekitar 35 persen, akhirnya Qatar dan juga Dubai mengambil langkah untuk menggantinya menjadi Riyal Saudi.

Tindakan sementara itu berakhir hingga 21 Maret 1966, di mana kedua negara kemudian mendirikan Dewan Mata Uang Qatar-Dubai.

Kepengurusan tersebut mengeluarkan mata uang nasional pertama bernama Qatar-Dubai Riyal (QDR) per 18 September 1966, yang jumlahnya setara 0,186621 gram emas 24 karat. Pada 2 Desember 1971, Dubai beralih menjadi bagian UEA (Uni Emirat Arab). Sehingga melalui UU No. 7 Tahun 1973, Dewan Mata Uang Qatar-Dubai dibubarkan dan berubah menjadi Qatar Monetary Agency (QMA).

Per tanggal 13 Mei 1973, QMA menjalankan sejumlah tugas bank sentral. Berdasarkan Surat Keputusan Amiri No. 24 Tahun 1973, salah satunya mengesahkan Riyal Qatar (QR) menukar QDR. Nilai nominalnya sama persis seperti perbandingan emas murni dengan QDR. QMA juga bertanggung jawab menstabilkan nilai tukar Riyal Qatar terhadap dolar Amerika Serikat (US$).

Perbedaan Riyal Qatar dengan Riyal Arab Saudi

Selain banyak yang belum mengetahui jawaban dari pertanyaan 1 Riyal Qatar berapa rupiah? Ada pula yang menyebut bahwa Riyal Qatar dan Riyal Arab Saudi adalah sama. Padahal Riyal Qatar (QAR atau QR) jelas berbeda dengan Riyal Arab Saudi (SAR).

Apalagi sesaat setelah hubungan beberapa negara Uni Emirat Arab dengan Qatar menegang. Seperti Arab Saudi dan Mesir yang melakukan pembatasan terhadap Qatar. Karena dugaan negara dengan nama lengkap Daulah Qatar ini memberi perlindungan terhadap teroris. Hasilnya, beberapa perbankan menyatakan penghentian transaksi menggunakan Riyal Qatar.

Meski begitu, Bank Sentral Qatar menjamin nilai tukar Riyal Qatar terhadap dolar AS baik di dalam maupun luar negeri. Per tanggal 22 November 2022, 1 Riyal Qatar (QAR) sama dengan US$ 0,27. Sedangkan 1 Riyal Arab Saudi (SAR) juga senilai US$ 0,27. 1 Riyal Qatar setara 1,03 Riyal Saudi. Dan 1 Riyal Saudi sebesar 0,97 Riyal Qatar.

1 Riyal Qatar Berapa Rupiah Hari Ini?

1 Riyal Qatar nilainya sama dengan 100 Dirham. Sedangkan untuk 1 Riyal Qatar berapa rupiah hari ini (22 November 2022) adalah Rp 4314,79. Artinya, jika Anda ingin menukar uang rupiah menjadi 1 Riyal Qatar, hanya membutuhkan uang sebesar Rp 4314,79 atau kurang dari Rp 5.000.

Itulah penjelasan mengenai 1 Riyal Qatar berapa rupiah hari ini beserta sejarah singkat dan perbedaannya dengan Riyal Arab Saudi. Mata uang negara penyelenggara Piala Dunia 2022 sekaligus salah satu penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Apakah Anda berencana pergi ke Qatar?

MELYNDA DWI PUSPITA

Baca juga: Qatar Airways: Selama Piala Dunia 2022, Ada 1.396 Penerbangan dalam Seminggu

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini