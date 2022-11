IHSG Balik Arah Menguat, GoTo Paling Aktif Diperdagangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup menguat di level 7.073 atau naik 0,14 persen lebih tinggi ketimbang penutupan kemarin. Emiten teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. tampak paling aktif diperdagangkan.

"GoTo yang baru saja merilis laporan keuangan 9M22 menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan frekuensi transaksi mencapai 34.446 kali, disusul BSBK atau PT Wulandari Bangun Laksana Tbk (31.986) dan WAPO (31.555)," tutur tim analis Samuel Sekuritas Indonesia, Selasa, 22 November 2022.

Adapun dari sisi volume, BSBK tampak paling banyak diperdagangkan. Volume perdagangannya mencapai 16,1 juta lot; disusul GOTO 14,6 juta; dan BIPI 11,1 juta.

Indeks sektor energi (IDXENERGY) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi pertama hari ini dengan penguatan tertinggi, naik 1,58 persen. Lalu disusul indeks sektor industri (IDXINDUST) meningkat 0,36 persen dan indeks sektor konsumer non-cyclical (IDXNONCYC) naik 0,32 persen.

Sementara itu, indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi pertama hari ini dengan penurunan terdalam, yakni turun 2,12 persen). Lantas, disusul indeks sektor transportasi (IDXTRANS) yang melemah 0,65 persen dan indeks sektor konsumer cyclical (IDXCYCLIC) 0,32 persen.

5 Besar Top Gainer dan Top Loser di Bursa Saham Hari Ini

Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 237 saham menguat. Sementara itu, 236 saham melemah dan 215 stagnan. Nilai transaksi secara keseluruhan mencapai Rp 6,1 triliun, frekuensi trading sebanyak 705.269 kali, dan volume trading sebanyak 123,5 juta lot.

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) adalah sebagai berikut.

- SINI (+25 persen ke Rp340 per saham)

- BAJA (+14.5 persen ke Rp165 per saham)

- WAPO (+13.5 persen ke Rp234 per saham)

- SLIS (+12,9 persen ke Rp244 per saham)

- BIPI (+9.3 persen ke Rp175 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain sebagai berikut.

- PSDN (-6,8 persen ke Rp95 per saham)

- BSBK (-6,8 persen ke Rp218 per saham)

- BOLA (-6,7 persen ke Rp302 per saham)

- BKSW (-6,6 persen ke Rp126 per saham)

- GOTO (-6,6 persen ke Rp196 per saham)

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

