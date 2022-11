Indonesia Bakal Menjadi Negara Pertama yang Mengajukan Pandemic Fund

Nusa Dua, Bali - Salah satu hasil konkret dari keberhasilan presidensi Indonesia dalam G20 pada tahun ini adalah disetujuinya mekanisme pandemic fund atau pembiayaan pandemi. Inisiatif yang disepakati oleh negara-negara anggota G20 untuk pencegahan, persiapan, dan respons bagi ancaman pandemi mendatang itu telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu, 13 November 2022.

Menyusul diluncurkannya pandemic fund yang bakal dikelola oleh Bank Dunia (World Bank) bersama WHO itu, rupanya Indonesia digadang-gadang sebagai negara pertama yang bakal mengajukan proposal untuk penggunaan dana tersebut. Country Director World Bank for Indonesia and Timor Leste, Satu Kahkonen menyatakan hal itu saat berbicara dalam Tempo Economic Forum 2023 di Graha Sawangan, Hilton Bali Resort, Bali, pada Jumat, 18 November 2022.

"Setelah ini, negara-negara yang membutuhkan pandemic fund dapat mengajukan kepada G20. Saya rasa Indonesia akan jadi negara pertama yang akan mengajukan proposal ini. Saya harap demikian,” ujar Kahkonen yang hadir sebagai pembicara dalam sesi pertama forum yang membahas isu tentang risiko, dampak, dan mitigasi resesi, serta bagaimana memastikan stabilitas keuangan terutama melalui sektor perbankan.

World Bank Country Director for Indonesia and Timor-Leste Satu Kahkonen saat ditemui di sela-sela Tempo Economic Forum, di Hotel Hilton, Nusa Dua, Bali, Jumat petang, 18 November 2022. TEMPO/Francisca Christy

Kahkonen menjelaskan, tujuan utama pandemic fund adalah mendukung upaya antisipasi lanjutan pada pandemi selanjutnya yang mungkin saja terjadi. Dia menjelaskan, pandemic fund sangat dibutuhkan karena dunia sangat mungkin bakal menghadapi pandemi lain di masa yang akan datang.

“Pandemi Covid-19 bukanlah yang pertama dan tentu saja tidak akan menjadi pandemi yang terakhir yang mungkin bakal kita hadapi,” ucapnya. Pandemic fund saat ini telah dibuka bagi negara-negara G20. “Seluruh negara G20 dapat berkontribusi. World Bank mengelola itu bersama sama dengan WHO."

Saat ini, sudah terkumpul pandemic fund setidaknya US$ 1,4 miliar. Kahkonen optimistis jumlah itu akan terus bertambah seiring meningkatnya kontribusi dari negara-negara G20.

Tempo Economic Forum 2023 yang mengangkat tema Strengthening Economic Resilience Against the Threat of a Global Recession merupakan forum diskusi yang membahas isu-isu ekonomi saat ini dan masa mendatang untuk memastikan kestabilan dan ketahanan ekonomi Indonesia. Forum ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan masukan bagi para pemangku kepentingan serta masyarakat. (*)