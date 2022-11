1 Dolar AS Berapa Rupiah? Berikut Penjelasan dan Sekilas Sejarahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pertanyaan 1 dolar berapa rupiah mungkin sering dicari orang yang ingin mengetahui nilai terkini dolar terhadap rupiah. Apalagi bila ada kebutuhan untuk berpergian ataupun aktivitas transaksi pembelian.

Pasalnya, dolar Amerika Serikat (AS) dianggap sebagai mata uang dunia dan digunakan di banyak negara. Lantas, 1 dolar berapa rupiah? Bagaimana cara menghitung konversi nilai tukar dolar ke rupiah?

Kenapa Dolar Amerika Serikat Menjadi Acuan Nilai Tukar Dunia?

Dikutip dari Investopedia, dolar AS pertama kali dicetak pada tahun 1914. Peristiwa itu terjadi setelah 6 dekade semenjak pendirian Federal Reserve Bank.

Federal Reserve Bank sendiri diresmikan oleh Federal Reserve Act pada tahun 1913. Berperan dalam penanganan persoalan ketidakstabilan sistem mata uang kertas yang diluncurkan oleh masing-masing bank. Di masa itu, sebenarnya kondisi perekonomian Amerika Serikat mulai merangkak naik. Namun, untuk gelar pusat perdagangan dunia masih dipegang oleh Inggris.

Sebagian besar negara besar menetapkan mata uang berdasarkan nilai tukar emas. Akibat perpecahan Perang Dunia I, banyak negara yang meninggalkan standarisasi nilai emas. Sehingga mereka melakukan belanja peralatan militer menggunakan uang kertas. Tiga tahun usai gencatan senjata, Inggris mulai goyah dan meminjam untuk pertama kalinya kepada Amerika Serikat.

Negara Abang Sam bersedia memberi pinjaman dengan obligasi berdenominasi dolar AS. Inggris tak memiliki pilihan lain dan memutus standar emas di tahun 1919. Kemudian, menghancurkan rekening bank dalam kurs pound menjadi dolar Amerika Serikat. Tak berbeda jauh, di kala PD II, AS menguasai persenjataan utama yang pada akhirnya menghalangi kembali pamor emas.

Pada tahun 1994, terdapat 44 negara Sekutu AS yang mengadakan perundingan di Bretton Wood, New Hampshire. Mereka membahas sistem pengelolaan devisa yang tidak merugikan siapa pun. Hingga diraih keputusan bahwa bank sentral akan mempertahankan nilai tukar menurut dolar AS. Persetujuan ini disebut dengan Perjanjian Bretton Woods.

