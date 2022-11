Bos Kadin Setuju UMP 2023 Perlu Dinaikkan, Tapi Jangan Membebani Pengusaha

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid setuju upah minimum provinsi ( UMP ) perlu dinaikkan untuk menjaga data beli masyarakat—terutama dari kalangan pekerja atau buruh. Apalagi inflasi tahunan per Oktober 2022 sudah mencapai angka 5,71 persen year on year.

