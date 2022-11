Jokowi Beberkan 4 Hasil Konkret KTT G20

TEMPO.CO, Nusa Dua - Presiden Joko Widodo alias Jokowi membeberkan hasil konkret KTT G20 dan keuntungan-keuntungannya bagi Indonesia.

Pertama, Jokowi mengatakan Presidensi G20 Indonesia menghasilkan pengumpulan dana cadangan pandemi atau pandemic fund.

"Terbentuk pandemic fund US$ 1,5 miliar," ujar Jokowi di BNDCC, Bali, Rabu, 16 November 2022.

Pengumpulan dana cadangan akan menjadi katalis untuk memobilisasi pendanaan-pendanaan lainnya bagi sektor kesehatan yang datang dari sumber yang berbeda-beda.

Diskusi panel Joint Finance and Health Ministers Meeting G20 sebelumnya telah mengidentifikasi bahwa negara-negara di dunia membutuhkan duit lebih dari US$ 10 miliar per tahun untuk menghadapi ancaman krisis pandemi pada masa mendatang.

Kedua, pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) oleh Dana Moneter Dunia (IMF) senilai U$ 81,6 miliar. Dana ini digunakan untuk membanti negara-negara dalam kelompok rentan menghadapi krisis.

