Biznet Investasi Rp 3,1 Triliun untuk Kembangkan Jaringan Internet hingga ke Sumatera

TEMPO.CO, Jakarta - Senior Manager Marketing Consumer Biznet Adrianto Sulistyo mengungkapkan bahwa pihaknya menginvestasikan senilai US$ 200 juta atau Rp 3,1 triliun (asumsi kurs Rp 15.529 per dolar AS) untuk mengembangkan jaringan internet pada 2022-2023.

Angka tersebut termasuk untuk pembangunan kabel fiber optik di Pulau Sumatera untuk tahun depan.

“Investasi detail untuk Sumatera tidak bisa disebutkan, cuma kalau dilihat dari awal 2022 kemarin, informasinya sih sampai dengan di Sumatrea ini US$ 200 juta. Semuanya,” ujar dia saat berkunjung ke kantor Tempo di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 November 2022.

Tahun depan, kata Adrianto, Biznet akan membangun fiber optik di Pulau Sumatera, dari Bandar Lampung sampai Banda Aceh. Saat ini Biznet sudah meng-cover internet di Pulau Jawa dari jalur utara hingga selatan, dan Bali yang sudah dipasang kabel backbone yang mengelilingi pulau.

Pembangunan di Pulau Sumatera ini, Andrianto berujar, tujuannya untuk memeratakan internet cepat di Indonesia.

Dia mengatakan saat ini beberapa kota seperti Bandar Lampung, Pelambang, Padang, Jambi, dan Medan memang sudah memiliki akses internet, tapi masih pakai kabel third party, sehingga belum bisa cepat internetnya.

“Nanti setelah kita bangun Bandar Lampung hingga Banda Aceh itu kita punya kabel nyambung dari Pulau Jawa ke Sumatera. Kemudian dari Pulau Bangka ke Pulau Sumatera itu yang lagi kita kerjakan di akhir tahun ini sampai akhir tahun depan,” ucap Adrianto.

Tahun ini kabel fiber optik Biznet mencapai lebih dari 61 ribu kilometer dengan 1,2 juta Home Pass yang tersebar di lebih dari 160 kota di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Bangka, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan dan Flores.

