Korea Selatan Bidik Investasi di IKN untuk Infrastruktur hingga Sumber Daya Air

TEMPO.CO, Nusa Dua - Minat Korea Selatan untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan disampaikan di sela-sela acara KTT G20. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistyanto, ketika ditemui Tempo di Nusa Dua, Bali, Ahad, 13 November 2022.

Gandi menjelaskan bahwa Korea Selatan sudah menjajaki langkah yang lebih serius untuk merealisasikan investasinya di ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Korea memang paling getol karena pengalaman mereka memindahkan ibu kota. Korea selatan sekarang secara administratif sudah pindah," tuturnya.

Baca: Jokowi Akan Temui Presiden Korea Selatan dalam Business Roundtable KTT G20, Bahas IKN

Bahkan, kata Gandi, Korea Selatan sudah mengundang staf-staf dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (RI) sebanyak seratusan orang untuk alih teknologi guna memperlancar realisasi investasi di IKN. Para pegawai Kementerian PUPR mengikuti training alih teknologi di Negeri Gingseng sejak bulan lalu.

Adapun rencana investasi Korea Selatan ke IKN akan disampaikan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol kepada Jokowi dalam business roundtable. Kedua pemimpin negara akan bersamuh pada Senin malam, 14 November 2022, di kawasan Nusa Dua, Bali.

"Untuk IKN nanti sudah ada MoU yang akan diteken berupa G to G, B to B, dan G to B," ucap Gandi.

Selanjutnya: Korea Selatan akan berinvestasi di pelbagai sektor, seperti ...