Sederet Promo Peringati Hari Pahlawan, dari JCO hingga Dunkin

TEMPO.CO, Jakarta - Menyambut Hari Pahlawan 10 November 2022, sejumlah merek menawarkan promo berupa harga spesial atau diskon. Informasi mengenai promo itu diunggah melalui media sosial masing-masing merek.

Berikut beberapa merek yang mengadakan diskon spesial di Hari Pahlawan yang dihimpun Tempo pada 10 November 2022.

1. Traveloka Travel Fair

Traveloka mengadakan pesta liburan 11.11 akhir tahun dengan diskon hingga 70 persen. Diskon ini berlaku mulai 4 hingga 11 November dengan berbagai produk dan layanan, termasuk tiket pesawat, rental mobil, antar-jemput bandara, tiket bus dan travel, asuransi, tiket kereta api, akomodasi, dan masih banyak lagi.

2. Tiket.com Harga Gledek

Selain Traveloka, Tiket.com memberikan promo Online Ticket Week dan Harga Gledek dengan diskon hingga 70 persen. Promo berlaku pada jam-jam tertentu. T=Promo juga termasuk diskon tiket konser dan atraksi wisata.

3. J.CO Donuts

J.CO Donuts merupakan restoran dan waralaba yang menjual donat, kopi, dan yogurt beku. Promo JCO 11.11 diumumkan langsung melalui akun resminya @jcoindonesia.

"Promo I LOVE JCO hanya tinggal dua hari lagi nih, JCO Lovers! Yang belum sempat nikmati promonya check out sekarang lewat aplikasi JCO atau www.jcodelivery.com dan kamu juga bisa nikmatin promonya di store JCO terdekat di kotamu. Enjoy these sweet treats with your loved ones," tulis keterangan resmi @jcoindonesia, Kamis, 10 November 2022.

4. Dunkin Donuts

Dikutip dari Instagram resminya, Dunkin memberikan promo gratis lima donut classics bebas pilih yang berlaku untuk transaksi tanpa kartu debit.

Syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut.

- Periode promo 9-11 November 2022

- Diikuti dengan pembelian tujuh donut classics.

- Berlaku untuk donut classics bebas pilih makan di tempat atau bawa pulang di seluruh gerai Dunkin.

5. Gokana Resto

Promo ini berlaku mulai 10 hingga 12 November 2022 di seluruh gerai Gokana Ramen. Promo berupa menu serba Rp 11 ribu dan makan berempat hanya Rp 110 ribu.

Syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut.

- Satu menu promo dapat dibeli disertai pembelian min Rp 75 ribu (sebelum pajak)

- Berlaku untuk makan di tempat, take away, dan delivery 14084

- Berlaku di seluruh outlet Gokana Ramen & Teppan

- Promo berlaku selama persediaan masih ada

- Pembelian menu promo Rp 11 ribu tidak dapat digabung dengan promo paket hemat Rp 110 ribu

- Harga belum termasuk pajak restoran.

6. Waroeng Steak & Shake

Ada promo menarik dari Waroeng Steak & Shake khusus untuk pembelian beberapa varian menunya, seperti paket menu Chicken Double dan Milkshake, serta Sirloin Double dan Milkshake Spesial. Promo berlaku mulai 7 hingga 12 November dan hanya bagi pembelian dine in dan take away.

7. Jonkira Ramen Halal

Jonkira menawarkan semangkuk ramendengan diskon 50 persen dan harga Rp14 ribuan.

Dikutip dari Instagram @jonkira.id, promo berlaku mulai 5 hingga 11 November di semua gerai Jonkira. Promo hanya berlaku untuk 30 pembeli pertama setiap hari.

Syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut.

- Mengikuti Instagram @Jonkira.id

- Foto dan upload makanan lalu tag ke tiga orang teman

- Wajib disertai pembelian minuman

- Berlaku untuk dine in di semua gerai Jonkira

- Untuk 30 orang pertama setiap hari.

8. Sushigo

Khusus 10 November, pembeli dapat menikmati semua menu Sushi Go hanya dengan harga Rp 10 ribu per porsi untuk pembelian makan di tempat di semua outlet dengan durasi makan 90 menit. Promo ini tidak berlaku untuk sashimi dan belum termasuk pajak. Sebagai catatan, promo hanya berlaku untuk followers @sushigo_id.

9. Ichiban Sushi

Beli volcano roll gratis dory mental roll. Promo ini hanya berlaku pada 10 dan 11 November 2022.

Syarat dan ketentuannya adalah sebagai berikut.

- Promo berlaku di semua gerai Ichiban Sushi

- Promo belum termasuk tax dan service

- Promo hanya berlaku pada 10 dan 11 November 2022

- Promo berlaku selama persediaan masih ada

- Promo berlaku untuk makan di tempat.

10. Ayam Geprek Goprok

Diskon berlaku untuk pembelian lewat Grab Food. Promo berlaku mulai 10 hingga 12 November. Konumen dapat memperoleh diskon hingga 50 persen dengan minimal pembelian Rp 79 ribu. Kuota promo dan info lebih lanjut dapat dilihat melalui aplikasi Grab.

NABILA NURSHAFIRA

