OJK Kini Punya Idebku, Layanan Informasi Debitur untuk Masyarakat

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan merilis Idebku sebagai platform penyedia layanan publik debitur. Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan OJK I.B. Aditya Jayaantara menyatakan platform tersebut sama seperti situs OJK lainnya, yakni Aplikasi portal Perlindungan Konsumen atau APPK.

“Jadi sifatnya membantu masyarakat dalam memperoleh informasi atau mengajukan pertanyaan dan sebagainya. Idebku bagi masyarakat memberikan kemudahan akses layanan secara online baik perorangan maupun badan usaha,” ujar dia dalam konferensi pers virtual pada Selasa, 8 November 2022.

Sedangkan bagi OJK, kata Aditya, aplikasi ini bisa bermanfaat terutama untuk proses verifikasi permintaan informasi debitur (iDeb) oleh masyarakat. Di dalam platform tersebut, terdapat fitur yang dikembangkan untuk memeriksa kesesuaian data kependudukan yang diinput oleh dengan data kepemilikan kependudukan di Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

“Jadi proses pemeriksaan itu kita bisa pakai juga sistem Idebku ini,” ucap Aditya.

Aditya pun berharap dengan platform Idebku, kualitas layanan penyediaan informasi debitur pada masyarakat lebih cepat, mudah, dan aman. “Sebagai informasi juga Idebku ini adalah how to get data di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) tersebut yang sumber datanya kita amankan,” tutur dia.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan informasi debitur ini sangat vital dalam konteks mengefisienkan pemberian kredit. “Sehingga, kebutuhannya memang bisa diperkirakan ini kebutuhan dari lembaga keuangan sangat signifikan,” kata dia.

Melalui Idebku, Dian berujar, individu-individu calon debitur maupun debitur bisa melakukan akses secara langsung ke SLIK. Dian melanjutkan, Idebku merupakan satu terobosan yang meringankan beban karena lantaran semua masyarakat bisa menuntut untuk bertindak efisien.

“Karena ini adalah web base sehingga ini bisa diakses langsung bahkan melalui handphone masing-masing,” tutur Dian.

Dian pun mengungkapkan bahwa pengguna ponsel di Indonesia itu sangat besar. Bahkan, lebih besar dari jumlah penduduknya. Dia pun melihat ada potensi customer OJK yang besar pula seiring penggunaan tren ponsel.

“Harapannya nanti sistem itu akan benar-benar membantu jangan sampai terjadi juga persoalan-persoalan. Ketika masyarakat banyak yang mengakses jangan sampai terus ada timbul gangguan atau kurang kapasitas dan sebagainya,” ujar Dian.

