Terkini: Pertumbuhan Ekonomi 5,72 Persen, Mendag Sebut Beras Bulog Aman dan Banyak

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis pada Senin siang, 7 November 2022, dimulai dari pertumbuhan ekonomi per kuartal ketiga tahun ini mencapai 5,72 persen yoy.

Berikutnya ada berita tentang bengkel pesawat Lion Air yang diklaim menghemat devisa puluhan triliun dan Mendag mengklaim stok beras Bulog aman dan bayak. Lalu ada berita Luhut yang minta izin ke Jokowi untuk berangkat lebih dulu ke Bali dan prediksi LPEM UI soal pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa di atas 5 persen.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,72 Persen, BPS: Global Tak Menentu, Kita Masih Bisa Jaga Perekonomian

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal III tahun 2022 secara year on year atau yoy. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III dibanding triwulan II tahun 2022 atau secara quarter to quarter (q to q) tumbuh 1,81 persen.

“Secara kumulatif dari Q1 ampai Q3 tahun 2022 dibanding periode yang sama dengan 2021, ekonomi Indonesia tumbuh 5,40 persen,” ujar Kepala BPS, Margo Yuwono, dalam konferensi pers virtual, Senin, 7 November 2022.

Margo juga mengatakan bawah pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga selalu lebih melambat dibanding kuartal kedua. Hal tersebut, kata dia, sudah menjadi pola musiman.

