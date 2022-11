Dugaan Korupsi BTS Kominfo, Pakar Indef: Pasti Menghambat Proyek BTS Tahap II

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Ekonomi Digital dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menanggapi kasus dugaan korupsi base transceiver station (BTS) Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo—Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI. Dia menilai kasus tersebut bisa mengganggu proyek BTS selanjutnya.

“Kalaupun itu pasti akan menghambat pembangunan tower BTS (Tahap II) di blind spot atau wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” ujar dia melalui sambungan telepon pada Jumat, 4 November 2022.

Nailul menambahkan, jika ada dugaan korupsi harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena dia mendengar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari 100 persen sistem lelang, 30 persennya terindikasi terjadi korupsi. “Itu penyakit.”

Sehingga, kata dia, kasus tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau dilanjutkan, menurut Nailul, kemudian ada korupsi lagi terjadi di kasus yang sama, itu akan merugikan semua pihak termasuk masyarakat.

“Nantinya, bisa saja BTS yang dibangun jumlahnya tidak sesuai target, atau mungkin dibangunnya asal-asalan,” ucap Nailul. “Karena kan itu membangun blind spot banyakan di wilayah 3T itu kan mustinya jangan dikorupsi karena biayanya cukup besar.”

Indef, Nailul melanjutkan, mendukung Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo.

Sebelumnya, Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menyatakan timnya telah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah orang untuk dimintai keterangan. Dia juga menyatakan telah melakukan gelar perkara kasus ini dan telah memeriksa sejumlah orang untuk dimintai keterangan.

“Kita menyelenggarakan gelar perkara ekspose berdasarkan hasil tersebut. Diputuskan bahwa terdapat alat bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS," kata Kuntadi di Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu, 2 November 2022.

Lebih lanjut, Kuntadi mengatakan berdasarkan hasil ekspose tim jaksa agung juga menemukan beberapa bukti. Hal tersebut, kata dia, merupakan pendukung lain dalam pembangunan menara 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

"Dan infrastruktur pendukung paket satu, dua, tiga, empat, dan lima Bakti Kominfo tahun 2020 hingga 2022," kata Kuntadi.

Proyek pembangunan BTS yang digarap oleh Kominfo itu diduga bermasalah setelah molor dari jadwal yang ditentukan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Juni lalu menyatakan akan mengaudit proyek tersebut. Proyek yang digarap secara tahun jamak atau multi-years itu sudah berjalan selama tiga tahun dan telah memasuki masa audit.

Proyek yang diinisiasi sejak akhir 2020 ini direncanakan menyentuh 7.904 titik blankspot serta 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal hingga 2023. Pembangunannya terbagi atas dua tahap. Tahap pertama, BTS ditargetkan berdiri di 4.200 lokasi dan penggarapannya semestinya telah rampung pada 2022. Sedangkan sisanya diselesaikan sampai 2023.

Namun hingga kuartal II 2022, BAKTI tercatat baru merampungkan 2.060-2.070 tower untuk tahap pertama. “Itu yang sudah on air,” kata Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile Backhaul BAKTI Feriandi Mirza saat ditemui Tempo di kantornya, Jakarta Selatan, 3 Juni lalu.

Feriandi mengatakan ada berbagai hambatan yang dialami oleh pekerja di lapangan baik di daerah Papua dan non-Papua. Di wilayah luar Papua, dia bercerita penyelesaian proyek pembangunan BTS sempat terganggu oleh pandemi Covid-19 yang mempengaruhi rantai pasok.

Selama wabah meruak, kontraktor BTS kesulitan mendapatkan perangkat microchip yang masih banyak diimpor dari negara lain, seperti Cina. “Karena perangkat (telekominukasi) ini mostly 100 persen masih impor,” katanya.

Pasokan perangkat telekomunikasi dari negara-negara produsen microchip menyusut lantaran produksi berkurang. Ditambah lagi, lalu-lintas logistik dari satu negara ke negara lain terganggu karena kebijakan lockdown.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini