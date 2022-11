Laba Bersih Emiten Metaverse Yenny Wahid dkk Naik Hampir 190 Persen, Ini Pendorongnya

TEMPO.CO, Jakarta - Emiten metaverse PT WIR Asia Tbk. (WIRG) milik Yenny Wahid dan kawan-kawan (dkk) mencetak laba bersih Rp 34,85 miliar pada kuartal III 2022. Laba bersih itu naik 187,6 persen secara tahunan dari sebelumnya Rp 12,1 miliar.

Dinukil dari laporan keungan perseroan yang dikutip dari Bisnis, kinerja sembilan bulan pertama perusahaan tampak moncer. WIRG mencetak pendapatan Rp 1,27 triliun pada kuartal III. Pendapatan ini naik 179,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 432,2 miliar.

Pendapatan WIRG ini didorong oleh penjualan bermacam-macam barang via platform sebesar Rp 939,4 miliar, promosi dan iklan via platform Rp 97,2 miliar, pengembangan aplikasi perangkat lunak Rp 93,7 miliar. Lalu, konsultasi merek dan IT Rp 57 miliar serta komisi transaksi via platform senilai Rp 20,1 miliar.

Baca juga: Samuel Sekuritas: IHSG Siang Ini Bergerak ke Level 7.021, Sebanyak 252 Saham Melemah

Sementara itu, pendapatan dari pelanggan yang melebihi 10 persen diperoleh dari PT Komputindo Makmur Sejahtera yang sebesar Rp1 5,45 miliar. Naiknya pendapatan WIRG tersebut ikut mengerek beban pokok pendapatan menjadi Rp 1,07 triliun.

Angka itu naik 181,9 persen dari Rp 381,2 miliar secara tahunan atau year-on-year (yoy). Meskipun beban pokok naik, WIRG tercatat masih mampu membukukan laba kotor sebesar Rp 132,4 miliar. Laba kotor emiten itu naik 159,7 persen secara tahunan dari Rp 50,9 miliar.

Adapun, hingga kuartal III 2022, WIRG membukukan penerimaan kas dari pelanggan Rp 1,02 triliun dengan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi terkoreksi Rp 50,4 miliar. Lalu, kas dan setara kas WIRG pada akhir periode adalah Rp 137,7 miliar per kuartal III tahun ini. Capain tersebut naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 8,4 miliar.

BISNIS

Baca Juga: IHSG Balik Arah ke Zona Hijau, Sesi Pertama Menguat 0,25 Persen

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini