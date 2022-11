Tokopedia Kerja Sama Live Shopping dengan Kemenparekraf, Sandiaga: Tidak Ngawang-ngawang

TEMPO.CO, Jakarta - Tokopedia bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memperkuat ekonomi digital bagi pelaku UMKM di sektor industri kreatif. Co Founder & Vice Chairman Tokopedia Leontinus A Edison menyampaikan kolaborasi ini sejalan dengan komitmen perusahaan membantu pemulihan ekonomi nasinal pasca-pandemi Covid-19.

"Yang pertama komitmen kita selalu membantu UMKM Indonesia dan terutama sejak pandemi, krisis kali ini agak beda. UMKM yang salah satu terdampak, tapi untungnya kita sama-sama pemerintah, makanya kolaborasi ini sangat penting,” ujar Leon dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin, 31 Oktober 2022.

Leon juga menuturkan selain memperkuat kerja sama yang sudah ada, pihaknya ingin meningkatkan sisi travel entertainment. Kerja sama yang dilakukan Kemenparekraf dengan Tokopedia mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan platform digital di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, serta pengembangan pemasaran produk parekraf.

Adapun Menteri Parekreat Sandiaga Uno mengatakan ke depan Indonesia akan menghadapi tantangan baru, yaitu potensi resesi. Karena itu, dia berpendapat UMKM harus memperkuat pasarnya dengan merambah penjualan digital.

"Kita harus perkuat ekosistem UMKM kita agar mereka masuk ke dalam on boarding kepada platform digital. Tentunya harapannya dengan mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)," tutur Sandiaga

Sandiaga mengimbuhkan, Jokowi telah menargetkan sebanyak 30 juta UMKM go digital. Dia berharap dengan penguatan sisi ditial ini, UMKM bisa mengekspor lebih banyak produk ekonomi kreatif.

Sebelumnya Kemenparekraf menjalin kerja sama dengan Tokopedia untuk sejumlah program, seperti live shopping Inacraft, MotoGP Mandalika, kampanye Festival di Indonesia Aja, Ramadhan Bangga Lokal, Beli Buku Lokal Beli Kreatif Danau Toba. Selain itu, kedua pihak berkolaborasi untuk program Kreatif Sumatera Selatan.

Sandiaga mengklaim kerja sama itu tidak mengawang-awang. "Kerja samanya konkret sekali, jadi enggak ngawang-ngawang karena semuanya sudah aktivasi misalnya live shopping, kemarin di Inacraft, habis semua," tuturnya. Dia berharap ke depan, pelaku usaha mengembangkan produk ekonomi kreatif, seperti musik, kopi, buku, animasi, games.

NABILA NURSHAFIRA

