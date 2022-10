Profil Trihatma Kusuma Haliman, Kisah Sukses Pendiri Agung Podomoro Group

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Trihatma Kusuma Haliman populer di dunia properti. Ia adalah pendiri PT Agung Podomoro Land, Tbk. Agung Podomoro Group. Ini adalah grup perusahaan yang membawahi Senayan City, Thamrin City, dan Central Park. Saat ini Agung Podomoro Group diketahui sebagai developer properti terbesar di Indonesia.

Seperti apa perjalanan Trihatma Kusuma Haliman meniti bisnis properti? Berikut profil Trihatma Kusuma Haliman, dikutip dari berbagai sumber.

Profil Trihatma Kusuma Haliman

Mengutip laman agungpodomoro.com, ayah Trihatma, Anton Haliman, mendirikan Agung Podomoro Group pada 1969. Kemudian pada 1973, saat tengah menempuh pendidikan di Jerman, Trihatma dipanggil ayahnya untuk membantu mengembangkan Agung Podomoro Group. Kendati berstatus sebagai anak pemilik, Trihatma tetap memulai kariernya dari bawah. Dia ditempatkan di berbagai divisi agar pengetahuannya terkait perusahaan lebih mendalam dan menyeluruh.

Setelah beberapa tahun terlibat dalam bisnis properti ayahnya itu, pada 1986 kepemimpinan perusahaan kemudian diserahkan kepada Trihatma.

Ia dikenal sebagai pemimpin visioner dan bernyali dalam mengambil keputusan. Slogan hidupnya adalah, no guts, no glory. Tidak ada nyali, tidak ada kemuliaan. Trihatma tak ragu mengambil risiko dalam sebuah keputusan. Saat developer lain ciut atau justru menghindari lahan tertentu. Dia dengan berani mengambil risiko dan mengembangkannya menjadi proyek yang berhasil.

Salah satunya adalah Bukit Gading Mediterania. Tanah seluas 14 hektar di bilangan Kelapa Gading tersebut dibeli sesaat setelah krisis moneter 1998. Padahal kala itu developer properti lain tengah lesu. Walaupun di awal penjualan sempat lambat, intuisi Trihatma terbukti benar. Proyek itu sukses. Contoh lainnya adalah saat banyak yang menjual rugi villa di daerah Puncak, Agung Podomoro Group justru membebaskan tanah sebesar 100 hektar dan dibangun menjadi Vimala Hills. Dalam 2 bulan pemasaran, penjualan mencapai 100 miliar Rupiah.

Di bawah kepemimpinan Trihatma, hingga 2012 Agung Podomoro Group telah menyelesaikan 16 apartemen, 15 kawasan hunian dan 16 kawasan komersial mixed-use. Beberapa proyek Agung Podomoro Group antara lain yaitu Bukit Mediterania Samarinda, Permata Mediterania, Gading Grande Residences, Bukit Golf Mediterania, Villa Serpong, Permata Hijau Residences, The Pakubuwono Residences, Jakarta Residences, Thamrin Residences, Mediterania Marina Residences, The Peak at Sudirman, Sudirman Park, Central Park, Kelapa Gading Square, Mangga Dua Square, Thamrin City, dan sejumlah proyek lainnya.

Pada 2014, Forbes menempatkan Trihatma di urutan 50 dalam daftar orang terkaya di Indonesia dengan aset mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat. Beberapa penghargaan yang pernah didapatnya yaitu The Performing Property CEO dari Warta Ekonomi Awards 2013, Most Admired Company 2013 dari Warta Ekonomi Awards 2013, Best Listed Companies dalam Investor Awards 2013, dan Property Man of The Year dalam Indonesia Properti & Bank Awards 2012.

Selain itu, Trihatma Kusuma Haliman pernah mendapat penghargaan Property Man of The Year dalam Indonesia Properti & Bank Awards 2012, Highly Commended Retail Development dalam International Property Awards 2012, Top Ten Developers dalam BCI Asia Awards 2012Best Public Services dalam International Property Awards 2012, serta Indonesia’s Most Awarded Companies dalam Corporate Image Awards 2012 Azko Nobel Award 2011.

