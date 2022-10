Kasus di Itaewon dan Berdendang Bergoyang, Sandiaga Wanti-wanti soal Over Kapasitas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berbelasungkawa atas tragedi yang terjadi di Itaewon, Korea Selatan. Berdasarkan data yang ia terima, dua warga negara Indonesia (WNI) turut menjadi korban luka-luka dalam insiden tersebut.

"Ini tentu patut kita mengambil pelajaran agar kita bisa mengambil hikmah," ujar Sandiaga dalam The Weekly Brief With Sandi Uno di kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin, 31 Oktober 2022.

Tragedi pesta Halloween di Itaewon terjadi pada Sabtu malam, 29 Oktober. Peristiwa itu menewaskan 154 orang yang diduga mengalami henti jantung.

Sandiaga berujar, pada waktu yang sama, Indonesia juga mengalami insiden serupa. Dalam pesta musik bertajuk "Berdendang Bergoyang Festival" yang digelar di Istora Senayan pada malam Minggu lalu, sejumlah penonton pingsan akibat kelebihan daya tampung alias overcapacity.

Kapasitas maksimal lapangan itu hanya 10 ribu penonton. Namun penonton konser musik diperkirakan menyentuh 21 ribu penonton.

Dari kejadian tersebut, Sandiaga mengaku telah menugaskan tim untuk melakukan evaluasi dan memberikan sosialisasi kepada pelaku event untuk mematuhi carrying capacity, early warning system, dan ketersediaan jalur evakuasi. Termasuk, ketersediaan CPR—tindakan pertolongan pertama bantuan hidup dasar pada orang yang mengalami henti napas karena sebab tertentu—maupun perlengkapan P3K.

“Sistem baik oleh penyelenggara harus kita pastikan dan manajemen kerumunan harus kita brenchmarking,” ujar Sandiaga. Dia memberi contoh event Festival Jajanan Bango dan Syncronize Festival yang berlangsung baik meski dikuti puluhan ribu peserta.

Solusi untuk mencegah maupun menanggulangi perkara penyelenggaraan event ini, kata Sandiaga, adalah standar operasional prosedur (SPO), publikasi, dan pengelolaan yang lebih baik. Kementeriannya pun menginstruksikann secara tegas kepada event organizer untuk mematuhi CHSE (cleanliness, health, safety, environtment sustainability).

Duta Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, sebelumnya memastikan tidak ada WNI menjadi korban jiwa dalam insiden tersebut. “Terdapat 26 WNA dari 14 negara yang teridentifikasi,” kata Gandi melalui sebuah pesan video.

Gandi mencatat, 26 WNA yang menjadi korban tewas dalam Halloween Itaewon di antaranya 5 orang dari Iran, 4 orang asal Rusia, 2 warga Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, Prancis, Australia, Vietnam, Uzbekistan, Norwegia, Kazakhstan, Thailand, Sri Lanka, dan Austria masing-masing korban satu orang.

Peristiwa maut Halloween Itaewon itu terjadi Sabtu, 29 Oktober 2022, sekitar pukul 22.20 waktu setempat. Beberapa saksi mata menggambarkan kerumunan menjadi semakin tidak terkendali saat malam semakin larut. Banyak dari mereka yang tewas berada di dekat klub malam.

