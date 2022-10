PT Pos Indonesia Beralih Gunakan Kendaraan Listrik secara Bertahap

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) melakukan migrasi kendaraan konvensional berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. Rencana ini dinilai untuk menciptakan efisiensi dan meningkatkan produktivitas dalam mengelola bisnis logistik yang erat kaitannya dengan perjalanan.

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana mengatakan kendaraan listrik tak hanya memberikan manfaat bagi perseroan, tetapi juga bagi lingkungan karena emisi yang dihasilkan jauh lebih rendah.

"Strategi kami bertahap untuk menggantikan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu 30 Oktober 2022.

Saat ini, pemerintah memberikan instrumen yang kuat untuk mempercepat pembentukan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia melalui berbagai insentif fiskal.

Choiriana atau yang akrab disapa Ana menilai berbagai insentif yang pemerintah berikan untuk kendaraan listrik menjadi angin segar terkhusus bagi industri logistik di dalam negeri yang fokus untuk memperbaharui kendaraan-kendaraan mereka yang semula menggunakan BBM menjadi listrik.

"Kami senang karena pemerintah memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang fokus melakukan migrasi," terangnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa sepeda motor listrik bisa menghemat BBM hingga 60 persen ketimbang menggunakan sepeda motor berbahan bakar bensin.

Pada 2021, Kementerian ESDM melakukan uji jalan 100 unit sepeda motor listrik hasil konversi. Seratusan sepeda motor itu telah lulus uji dan layak jalan sejauh 10.000 kilometer selama 48 hari dengan menempuh jalan menanjak, turunan, macet dalam kondisi hujan maupun panas, serta mendapatkan pelat nomor berwarna biru dari pihak kepolisian.

Program konversi tersebut memberikan manfaat berupa penghematan BBM sebanyak satu liter per hari per unit atau total 34 kiloliter per tahun dan penurunan emisi karbondioksida sebesar 0,72 ton per hari per unit atau total sebesar 24,4 ribu ton karbondioksida per tahun.

