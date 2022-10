Ekonom Ungkap Kondisi Dunia Usaha dan Tuntutan Kenaikan Upah Minimum Provinsi 2023

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menjelaskan tuntutan buruh yang ingin menaikan upah minimum provinsi (UMP) 13 persen. Menurut dia upah minimum hanya melindungi pekerja yang baru masuk, tidak berlaku pada kenaikan semua karyawan.

“Jadi dalam konteks itu memang perusahaan bisa saja menaikkan upah minimum, dan sekarang sebenarnya sebelum adanya penyesuaian upah minimum pun banyak pengusaha yang sudah menaikan upah,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Sabtu, 29 Oktober 2022.

Kenaikan upah tersebut, kata Bhima, adalah untuk kompensasi naiknya harga Bahan Bakar Minyak atau BBM. Jadi, dia melanjutkan, pengusaha mendahului bahkan sebelum kenaikan penetapan dari pemerintah.

Bhima pun menilai kenaikan upah minimum yang hanya 1 persen tahun ini sangat memberatkan para pekerja dan nantinya berpengaruh pada produktivitas di tempat kerja. “Jadi banyak pengusaha bahkan mendahului kenaikan upah minimum di atas angka inflasi. Nah itu faktanya,” tutur dia.

Sementara Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan pengaruh upah minimum itu berdasarkan kondisi existing, data lama. Jadi kalau pakai data ke depan bagaimana, itu tergantung proyeksinya akan seperti apa.

Karena, Tauhid menjelaskan, itu bagi sektor-sektor yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari rata-rata seharusnya upahnya lebih tinggi realisasinya. Namun, bagi yang rendah memang harus negosiasi, misalnya di sektor konstruksi dan pertanian yang upahnya atau growth-nya rendah.

“Itu karena perumbuhan sektornya lebih rendah dari output-nya, enggak mungkin (menaikkan upah). Artinya kalau output itu produksinya ya setiap sektor kan berbeda berda-beda,” kata Tauhid.

Dia mencontohkan misalnya di sektor komunikasi dengan growth-nya 7-8 persen, lalu kenaikan upahnya 5 persen. Itu menguntungkan pengusaha, sementara buruhnya tidak. Namun, buruh tidak bisa sama si setiap sektor, karena ada sektor-sektor yang kinerjanya bagus secara umum.

“Misalnya kalau kemarin, sektor industri 4-5 persen. Berarti yang bekerja di sektor industri growth-nya 4 persen gitu, nah itu yang kemudian disesuaikan,” ucap Tauhid.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal menuntut kenaikan upah minimum tahun 2023 sebesar 13 persen. "Kami menolak bila kenaikan upah minimum menggunakan PP 36," ujar dia lewat keterangan tertulis pada 17 Oktober 2022.

Adapun yang menjadi dasar tuntutan kenaikan upah 13 persen adalah nilai inflansi dan pertumbuhan ekonomi. Inflansi diperkirakan 6,5 persen, sementara pertumbuhan ekonomi diperkirakan 4,9 persen. Maka jika ditotal didapat angka 11,4, tapi ditambah nilai produktivitas, jadi kenaikan tahun 2023 adalah 13 persen.

Buruh meminta pemerintah dan Apindo tidak bermain-main dengan alasan pandemi, dan resesi global untuk menjadi dasar kenaikan UMK 1-2 persen. "Ancaman resesi belum begitu mengancam Indonesia. Ukurannya sederhana. Pertumbuhan ekonomi masih positif," tutur Said Iqbal.

Baca Juga: DKI Jakarta Masih Tunggu Putusan PTUN UMP DKI 2023 setelah Dinaikkan Anies Baswedan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.