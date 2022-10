Saham Emiten Teknologi Paling Aktif Diperdagangkan di Sesi Pertama IHSG

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di zona merah pada perdagangan siang ini, Rabu, 26 Oktober 2022 di level 7.042,99 atau melemah 0,07 persen dari level penutupan perdagangan kemarin 7.048,3.

Tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia mencatat, saat itu sebanyak 287 saham menguat, 231 melemah, dan 159 stagnan. Nilai transaksi mencapai Rp 6,87 triliun, frekuensi trading sebanyak 770.464 kali dan volume trading sebanyak 135 juta lot.

"IHSG menutup sesi pertama hari ini di level 7.042,9," kata mereka dikutip dari keterangan tertulis, Rabu.

Saham emiten teknologi Goto Gojek Tokopedia (GOTO) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan pada sesi pertama hari ini, dengan frekuensi transaksi mencapai 38.389 kali, diikuti saham SICO 23.229 kali dan BWPT 16.421 kali.

Dari segi volume, tim analis PT Samuel Sekuritas mencatat, saham Bumi Resources (BUMI) menjadi yang terbanyak diperdagangkan pada sesi pertama, dengan volume mencapai 13,9 juta lot, disusul GOTO sebanyak 12,7 juta lot dan BIPI 6,6 juta lot.

Baca: IHSG Masih Bertahan di Level 7.000 pada Sesi I, Sektor Kesehatan Pendorong Terkuat

"Indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi pertama hari ini dengan penguatan tertinggi," ujar tim analis Samuel Sekuritas.

Sektor saham-saham teknologi di Bursa Efek Indonesia (IDXTECHNO) pada sesi pertama siang ini menguat 3,59 persen. Didukung oleh menguatnya tiga saham emiten teknologi besar, yaitu EMTK naik 6,84 persen), BUKA naik 6,72 persen dan GOTO naik 4,76 persen.

Setelah sektor saham teknologi, posisi kedua diisi indeks sektor Kesehatan (IDXHEALTH) yang naik 1,27 persen dan indeks sektor konsumer cylical (IDXCYCLIC) naik 1,26 persen.

Sementara itu, indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) menjadi indeks sektoral yang menutup sesi pertama hari ini dengan penurunan terdalam minus 1,39 persen. Indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) turun 0,16 persen dan indeks sektor transportasi (IDXTRANS) turun 0,04 persen.

Lima besar top gainer sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) antara lain:

CHEM (naik 18,4 persen ke Rp109 per saham)

KRYA (naik 12,3 persen ke Rp364 per saham)

AKPI (naik 11,4 persen ke Rp1,655 per saham)

OASA (naik 11,2 persen ke Rp1,035 per saham)

MPRO (naik 10,3 persen ke Rp695 per saham)

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini (berdasarkan persentase penurunan) antara lain:

TAYS (turun 6,9 persen ke Rp456 per saham)

IPPE (turun 6,7 persen ke Rp220 per saham)

ETWA (turun 6,7 persen ke Rp179 per saham)

KMTR (turun 6,6 persen ke Rp282 per saham)

ASBI (turun 6,5 persen ke Rp486 per saham)

Baca: Dibuka Menghijau, IHSG Berpotensi Bertahan di Level 7.000 dengan Catatan

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.