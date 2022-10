Rangkuman Proyeksi Ekonom hingga Bankir Ihwal Wajah Indonesia Kala Resesi 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah ekonom termasuk mantan Menteri Keuangan menanggapi proyeksi kondisi Indonesia di tengah ancaman resesi global tahun 2023. Para ekonom berbicara berbagai hal soal resesi tahun depan, mulai dari sektor yang paling terpuruk, hingga optimisme bahwa ekonomi Indonesia aman hanya sedikit lesu.

Tempo merangkum sejumlah pernyataan para pakar tersebut mengenai ancaman resesi global. Berikut detailnya:

1. Sektor Keuangan Terpuruk yang Pertama

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan ancaman resesi global tahun depan akan berdampak terhadap sektor keuangan. “Yang pertama akan terpuruk adalah di sektor keuangan,” ujar dia melalui sambungan telepon pada Selasa, 27 September 2022.

Menurut dia, di sektor keuangan akan terjadi perputaran atau yang disebut sebagai turbulensi. Karena ekonomi Amerika Serikat—yang saat ini fokus dengan pengendalian inflasi—akan melemah. Dan karena pengendalian inflasi Amerika cenderung ingin menaikkan tingkat suku bunga.

Tauhid menjelaskan meskipun saat ini inflasi di Amerika sudah berhasil turun dari 9 persen menjadi 8,5 persen, dan akan terus turun lagi, tapi ke depan akan jauh lebih kencang lagi meningkatkan suku bunga. Karena inflasi sudah terjadi selama setelah pandemi, konsekuensinya tentu saja likuiditas akan semakin ketat di Amerika.

“Dan orang melihat suku bunga mereka semakin tinggi akhirnya berdampak ke pertumbuhan ekonomi mereka akan turun. Amerika akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di tahun depan, tapi saya lupa angkanya,” kata Tauhid. “Itu yang saya kira memang terjadi di sana.”

Sedangkan konsekuensi dari suku bunga The Fed yang naik di tahun depan turbulensinya adalah di sektor keuangan. Dia menurutkan akan banyak uang yang datang ke Amerika. Turbulensi keuangan ini akan membuat capital outflow dari negara-negara emerging market termasuk Indonesia.

“Saya kira akan terjadi dan potensi capital outflow ini tinggi. Kalau misalnya kita tidak mengimbangi dengan beragam aksi di pasar uang maupun Bank Indonesia menaikan suku bunga ya itu akan tadi rupiah akan tertekan,” ucap dia.

Selain itu sektor keuangan, kata Tauhid, resesi juga akan mempengaruhi sektor logistik khususnya impor. “Menurut saya yang terpengaruh ya sektor-sektor yang kemungkinan menggunakan bahan baku impor cukup tinggi begitu,” ujar Tauhid.

Dia mencontohkan sektor industri yang akan luar biasa tertekan adalah yang bahan bakunya dari luar negeri. Pasalnya, dengan ketergantungan atas produk impor dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah hingga di atas Rp 15.000, cukup berat bagi industri tersebut. “Itu yang saya kira cukup berat,” kata dia.

Selain itu, Tauhid menyebutkan, tingginya harga minyak dunia di atas US$ 90 per barel turut berpengaruh ke sektor logistik, seperti transportasi udara—sektor-sektor yang haus BBM—dan transportasi lainnya. “Yang paling kena ya pasti sektor pariwisata. Karena biaya transportasi dan logistiknya tinggi,” ucap dia.

Selanjutnya, mata uang rupiah akan tembus Rp 16 ribu