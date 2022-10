1 Won Berapa Rupiah? Berikut Penjelasan dan Sekilas Sejarahnya

TEMPO.CO, Jakarta - Mengetahui nilai 1 Won ke dalam rupiah tentu penting bagi mereka yang ingin berwisata ke Korea Selatan atau tertarik membeli sebuah barang dari negara ginseng tersebut. Nilai kurs Won ke dalam Rupiah menentukan berapa jumlah uang yang harus dikeluarkan. Lantas, 1 Won berapa rupiah? Dan bagaimana sejarah pemakaian mata uang tersebut?

Korea Selatan merupakan negara di kawasan Asia Timur yang sedang menyita perhatian dunia. Pasalnya, Korea Selatan saat ini tengah gencar mempromosikan kebudayaan mereka seperti drama, musik, dan variety shows yang memiliki ciri khas tersendiri. Sehingga muncul fenomena yang sekarang disebut korean wave.

Won Mata Uang Negara Apa?

Won adalah mata uang resmi negara Korea Selatan dan Korea Utara. Mata uang ini mempunyai latar historis yang cukup unik. Won sudah digunakan sebelum Korea terpecah sekitar tahun 1900-an. Won sempat tergantikan oleh Yen Korea yang setara dengan Yen Jepang hingga tahun 1945 atau berakhirnya Perang Dunia II.

Pada tahun 1949 atau setahun setelah resmi memisahkan diri, Korea Selatan kemudian mengumumkan mata uang Won. Saat itu, nilai tukar 1 US$ senilai 15 Won Korea Selatan. Namun, akibat ketegangan kedua negara pada 1950-1953, nilai 1 US$ setara dengan 6.000 Won. Hal tersebut juga membuat Won terpaksa digantikan oleh Hwan yang memiliki nilai tukar lebih kecil.

Won kemudian kembali muncul pada tahun 1962 yang nilainya setara dengan 10 Hwan. Meski namanya sama, ada sisi perbedaan antara Won Korea Utara dengan Won Korea Selatan. Won Korsel diterbitkan oleh Bank of Korea, sedangkan Won Korut oleh Bank Sentral Republik Rakyat Demokratik Korea. Nilai tukar 1 Won Korea Utara (KPW) setara dengan 1,43 Won Korea Selatan (KRW).

1 Won Berapa Rupiah?

Nilai kurs won terpantau relatif stabil karena kondisi perekonomian Korea Selatan yang terus melesat. Berdasarkan buku 13 Ghost Stories karya Donatus A. Nugroho, sistem mata uang Korea Selatan hampir serupa dengan rupiah Indonesia. Dengan perhitungan nilai uang ribuan. Hanya saja, nilai tukarnya sangat jauh akibat perbedaan pendapatan per kapita.

Sebagai contoh, data per 21 Oktober 2022 mencatat kurs 1 Won senilai Rp10,84. Artinya, jika 1.000 Won sama dengan Rp 10.840 dan Rp 1.000 setara 92,31 Won Korea Selatan (KRW). Jika dikonversikan ke dolar Amerika Serikat, maka 1 Won (KRW) senilai 0,00069 US$ dan 1 US$ sama dengan 1,443,76 Won (KRW).

Sementara, 1 Won Korea Utara (KPW) senilai Rp 17,37. Artinya, jika 1000 Won KPW setara dengan Rp 17.370 dan nilai Rp 1.000 sama dengan 57,56 Won Korea Utara (KPW). Jika dikonversi menjadi Dollar Amerika Serikat, maka 1 Won (KPW) senilai 0,0011 US$.

Itulah penjelasan mengenai 1 Won berapa rupiah, beserta latar belakang sejarahnya. Bagi Anda yang ingin datang ke Korea Selatan atau Korea Utara, pastikan ketahui nilai kurs masing-masing mata uang terlebih dahulu.

MELYNDA DWI PUSPITA

