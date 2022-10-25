Resmi, Daftar Lengkap 156 Obat Sirup yang Boleh Diresepkan Kembali

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengizinkan sejumlah obat sirup untuk kembali diresepkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan No. SR.01.05/III/3461/2022 tertanggal 18 Oktober 2022.
Surat tersebut mengatur tentang Petunjuk Penggunaan Obat Sediaan Cair/ Sirup pada Anak dalam rangka Pencegahan Peningkatan Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA)/(Atypical Progressive Acute Kidney Injury).
Juru Bicara Kementerian Kesehatan M Syahril memastikan deretan obat tersebut tidak menggunakan Propilen Glikol, Polietilen Glikol, Sorbitol, Dan/Atau Gliserin/Gliserol, dan aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai.
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“Jenis obat yang boleh digunakan sesuai dengan rekomendasi Badan POM,” kata Syahril dikutip dari keterangan tertulis, Selasa, 25 Oktober 2022.
Adapun tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dapat meresepkan atau memberikan obat dalam bentuk sediaan cair/sirup berdasarkan pengumuman dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Tenaga kesehatan juga dapat meresepkan atau memberikan obat, yang sulit digantikan dengan sediaan lain sampai didapatkan hasil pengujian dan diumumkan oleh BPOM.
Sebanyak 12 merek obat yang mengandung zat aktif asam valporat, sidenafil, dan kloralhidrat dapat digunakan. "Tentunya pemanfaatannya harus melalui monitoring terapi oleh tenaga kesehatan” ucap Syahril.
Apotek dan toko obat dapat menjual bebas atau bebas terbatas kepada masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berikutnya, dalam keterangan resmi itu disebutkan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus mengawasi dan mengedukasi masyarakat soal penggunaan obat sirup sesuai dengan kewenangan masing-masing.
“Kementerian kesehatan RI akan mengeluarkan surat pemberitahuan kembali setelah diperoleh hasil pengujian Badan POM RI atas jenis obat obatan sirup lainnya” tutur Syahril.
Berikut ini adalah daftar 156 obat cair yang dinyatakan aman dari ED dan DEG dan dapat diresepkan kembali:
- AFICITRIN SIRUP 10 ML (AFIFARMA) OBAT CACING
- ALERFED SIRUP 60 ML (GUARDIAN PHARMATAMA) OBAT FLU
- ALERGON SIRUP DUS, 60 ML (KONIMEX) OBAT ALERGI
- AMOXICILLIN TRIHYDRATE DROPS 20 ML (MEPROFARM) ANTIBIOTIKA
- AMOXSAN DROPS 15 ML (CAPRIFARMINDO LABORATORIES) ANTIBIOTIKA
- ASTEROL SIRUP DUS 60 ML (MEPROFARM) OBAT ASMA
- AVAMYS SUSPENSI 120 SPRAY (GLAXO WELLCOME INDONESIA) OBAT ALERGI
- AVAMYS SUSPENSI 120 SPRAY (GLAXO WELLCOME INDONESIA) OBAT ALERGI
- B-DEX SIRUP 60 ML (NULAB PHARMACEUTICAL INDONESIA) OBAT ALERGI
- BDM SIRUP 60 ML (NULAB PHARMACEUTICAL INDONESIA) OBAT ALERGI
- BUFAGAN EXPECTORANT 60 ML (BUFA ANEKA) OBAT BATUK
- BUFAGAN EXPECTORANT SIRUP 60 ML (BUFA ANEKA) OBAT BATUK
- CAZETIN DROPS 15 ML (IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES) ANTI JAMUR
- CEFADROXIL MONOHYDRATE DROPS (SERBUK KERING) 15 ML (LAPI LABORATORIES) ANTIBIOTIKA
- CETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE SIRUP 60 ML (NOVAPHARIN) OBAT ALERGI
- CETZIN SIRUP 60 ML (NUFARINDO) OBAT ALERGI
- CITOCETIN SUSPENSI 60 ML )CIUBROS FARMA) OBAT FLU
- COHISTAN EXPECTORANT SIRUP 60 (ML DARYA-VARIA LABORATORIA TBK) OBAT BATUK
- COHISTAN EXPECTORANT SIRUP 100 ML DARYA-VARIA LABORATORIA TBK OBAT BATUK
- COLFIN SIRUP 60 ML NUFARINDO OBAT BATUK
- COLSANCETINE SUSPENSI 60 ML SANBE FARMA ANTIBIOTIKA
- COMBICITRINE SIRUP 10 ML BERLICO MULIA FARMA OBAT CACING
- CONSTIPEN SIRUP 120 ML PHARMA HEALTH CARE PENCAHAR
- CONSTULOZ SIRUP 120 ML NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES PENCAHAR
- COREDRYL EKSPEKTORAN SIRUP 100 ML GLOBAL MULTI PHARMALAB OBAT BATUK
- COTRIMOXAZOLE SUSPENSI 60 ML ERRITA PHARMA ANTIMIKROBA
- COTRIMOXAZOLE SUSPENSI 60 ML HARSEN ANTIBIOTIKA
- DARYAZINC SIRUP 60 ML DARYA-VARIA LABORATORIA TBK OBAT DIARE
- DARYAZINC DROPS 15 ML DARYA-VARIA LABORATORIA TBK OBAT DIARE
- DECATRIM SUSPENSI 60 ML HARSEN ANTIMIKROBA
- DEFERIPRONE CAIRAN ORAL 250 ML PRATAPA NIRMALA CHELATING
- DIAKIDS SIRUP 60 ML BERNOFARM OBAT DIARE
- DOMINO DROPS 10 ML AFIFARMA OBAT MUAL
- DOMPERIDONE. DROPS 10 ML AFIFARMA OBAT MUAL
- DURAFER CAIRAN ORAL 250 ML PRATAPA NIRMALA CHELATING
- ERLAMYCETIN SUSPENSI 60 ML ERLANGGA EDI LABORATORIES (ERELA) ANTIBIOTIKA
- ETAMOXUL SUSPENSI 60 ML ERRITA PHARMA ANTIMIKROBA
- EXTROPECT SIRUP 60 ML GUARDIAN PHARMATAMA OBAT BATUK
- GARKENE SIRUP 120 ML GUARDIAN PHARMATAMA OBAT EPILEPSI
- GLISEND EXPECTORANT SIRUP 60 ML KONIMEX OBAT BATUK