Fakta-fakta SPBU Vivo Rilis BBM RON 90: Berhadapan Langsung Pertalite?

TEMPO.CO, Jakarta -PT Vivo Energy Indonesia di jaringannya SPBU Vivo resmi menjual bahan bakar minyak (BBM) dengan RON 90 atau setara dengan BBM Pertalite milik Pertamina sejak Kamis, 20 Oktober 2022.

4 Fakta SPBU Vivo Jual Bensin Ron 90

1. Sebagai Pengganti Revvo 89

Kehadiran BBM yang dinamakan Revvo 90 ini akan menjadi pengganti dari Revvo 89 yang rencananya penjualannya akan disetop pada akhir tahun ini. Pihak Vivo saat ini mengaku akan menghabiskan stok BBM Revvo 89 hingga penghujung tahun untuk selanjutnya dihentikan penjualan BBM jenis itu. BBM bernama Revvo 90 ini dijual dengan harga Rp 12.600 per liter, terpaut Rp 2.600 dari Pertalite yang dijual Rp 10.000 per liter.

2. Untuk Penuhi Kebijakan Pemerintah

Dalam keterangan resminya, Vivo mengungkapkan bahwa Revvo 89 merupakan produk BBM mereka yang tidak bersubsidi. Harga BBM ini dipengaruhi nilai bahan bakar minyak internasional yang belakangan ini terus bergejolak.

"Kami ambil langkah yang diperlukan untuk inventaris Revvo 89 pada akhir tahun ini, untuk mematuhi kebijakan pemerintah," kata PT Vivo Energy Indonesia dalam keterangan resminya, Selasa, 5 September 2022.

3. SPBU Vivo Sempat Ramai Diserbu Usai Harga Pertalite Naik

Sebelumnya, Revvo 89 ramai diserbu para pengguna kendaraan setelah harga Pertalite naik menjadi Rp 10.000 per liter. Revvo 89 menjadi buruan pengendara karena harganya yang masih terjangkau, yakni hanya Rp 8.900 per liter.

4. Jual empat jenis BBM

SPBU Vivo saat ini secara resmi menjual empat jenis BBM dengan variasi RON yang berbeda per Jumat 21 Oktober 2022, yakni Revvo 89 dengan harga Rp11.600 per liter, Revvo 90 Rp12.600 per liter, Revvo 92 Rp14.140 per liter, dan Revvo 95: Rp14.830 per liter

