Ridwan Kamil Kritik LRT Palembang: Enggak Ada Penumpangnya

Menyitir data PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI , pelanggan LRT Palembang sebenarnya mengalami peningkatan. Pada 2020, jumlah penumpang sebanyak 1,05 juta atau 2.887 per hari. Kemudian pada 2021, angkanya naik menjadi 1,59 juta atau 4.280 penumpang per hari.

Setelah LRT Palembang beroperasi dan kini tak optimal mengangkut penumpang, dia melihat ada kegagalan dalam mengambil keputusan. "Decision based-nya political decision, not planning decision. Ini karena mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," kata Emil.

Dinas Bina Marga DKI memperbaiki Jalan Rasuna Said dengan hotmix alias aspal panas yang rusak berlubang karena proyek LRT.

Pemprov DKI Hotmix Jalan Rasuna Said yang Rusak Berlubang Gara-gara Proyek LRT

Putar Film Before, Now & Then (Nana) di Bandung, Penonton Datang Berkebaya

Putar Film Before, Now & Then (Nana) di Bandung, Penonton Datang Berkebaya

Kini film Before, Now & Then (Nana) telah diputar lebih dari 20 negara dan 50 festival dan bulan depan akan tayang di bioskop di Korea Selatan.

Baca Selengkapnya