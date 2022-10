KAI Access, Bikin Semua Jadi Mudah

INFO BISNIS -- Aplikasi pemesanan tiket milik KAI yaitu KAI Access tidak hanya bisa digunakan untuk pemesanan tiket kereta api, tapi juga mendukung pelanggan dalam mengakses setiap layanan yang diberikan.

Sejak 2014, aplikasi KAI Access semakin diminati oleh pelanggan. Terbukti sampai dengan September 2022 pengguna KAI Access mencapai 9.042.449 user.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan saat pandemi mereda pertumbuhan transaksi pemesanan tiket di KAI Access berbanding lurus dengan penambahan kereta yang dijalankan dan dioperasionalkan oleh KAI.

"Semakin banyak kereta yang dijalankan maka semakin banyak juga transaksinya. Selain itu dengan regulasi pemerintah terkait covid-19 juga mempengaruhi transaksi pembelian tiket kereta, salah satunya di KAI Access. Seperti penghapusan kapasitas tempat duduk di kereta, lalu aturan terkait ketentuan vaksin," kata Joni.

Kedepan, KAI akan terus mengembangkan aplikasi KAI Access untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan mengikuti perkembangan zaman. "KAI Access merupakan wujud inovasi berbasis digital. Dengan KAI Access, semuanya menjadi mudah," ujar Joni.

Diketahui, aplikasi yang bikin semua menjadi mudah ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Fitur e-boarding pass, ubah jadwal, dan pembatalan tiket kereta api.

Membeli tiket melalui KAI Access, maka tidak perlu mengantri hanya untuk mencetak boarding pass di stasiun karena di KAI Access terdapat fitur e-boarding pass yang bisa digunakan mulai 2 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta api. Selain itu, jika ingin mengubah jadwal keberangkatan atau ingin melakukan pembatalan tiket, tidak perlu repot-repot datang ke stasiun, cukup gunakan aplikasi KAI Access.

2. Pesan tiket kereta api lokal.

KAI Access bisa juga untuk

melakukan pemesanan tiket kereta api lokal. Fitur ini cocok buat yang suka melakukan mobilitas commuting sehari-hari.

3. Informasi layanan KAI group.

Dengan menggunakan KAI Access, bisa juga melakukan pemesanan makanan dan minuman, kereta wisata, informasi terkait pemesanan barang KAI Logistik, dan informasi tentang KRL.

4. KAI Pay

KAIPay memudahkan transaksi karena tidak hanya dapat digunakan untuk membayar tiket kereta api. KAIPay juga dapat digunakan untuk pembayaran produk dan layanan yang ada di

KAI Access. Semakin praktis menggunakan KAI Pay karena tidak perlu berpindah aplikasi mulai dari pemesanan hingga pembayaran.

5. Top up dan bayar tagihan

Jangan bingung ketika di perjalanan menggunakan kereta api kehabisan pulsa atau paket data. Kamu bisa manfaatkan fitur ini untuk melakukan top up pulsa dan paket data. Tidak hanya itu,

kamu juga bisa bayar token listrik lho.

6. First mile dan last mile

Layanan fitst mile dan last mile membantumu yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan bus atau taksi dari stasiun ke tujuan selanjutnya ataupun sebaliknya. Semakin mudah perjalananan hanya dengan satu aplikasi KAI Access.

7. Connecting train

Apa sih fitur connecting train?Connecting train merupakan fitur di KAI Access yang memudahkan untuk memberikan alternatif perjalanan naik kereta api, mengombinasikan

jadwal dengan sifat persambungan.

8. Layanan asuransi tambahan

Fitur ini dapat memberikan perlindungan tambahan selama melakukan perjalanan

menggunakan kereta api. Walaupun begitu, KAI berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Salah satu upaya untuk mewujudkan pelayanan tersebut adalah dengan konsisten menjadikan

keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api sebagai tujuan utama.

9. Program loyalitas railpoint

Pengguna KAI Access yang sudah terdaftar sebagai member railpoint, maka setiap transaksi pembelian tiket akan mendapatkan poin. Poin yang dikumpulkan dapat ditukarkan

dengan tiket kereta api.

10. Entertainment on board

KAI menghadirkan fitur baru pada KAI Access yaitu entertainment on board.Layanan ini akan menampilkan berbagai hiburan yang dapat diakses melalui jaringan wifi khusus selama dalam perjalanan. Saat ini layanan tersebut sudah dapat dinikmati pada perjalanan Kereta Api Taksaka (Gambir - Yogyakarta pp) dan akan terus dikembangkan pada perjalanan kereta api lainnya. Fitur entertainment on board baru tersedia pada pengguna Android, sedangkan untuk pengguna iOS masih dalam tahap pengembangan.