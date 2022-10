Ari Lasso ke Batik Air: Terima Kasih Sudah Diganti Tiketnya, Hotelnya Belum

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan Batik Air akhirnya merespons kritik penyanyi Ari Lasso dengan mengganti tiket pesawat untuk pulang dari Singapura ke Indonesia pagi ini. Hal itu diketahui melalui unggahan terbaru Ari Lasso di akun Instagramnya pada Kamis, 20 Oktober 2022.

"Halo teman-teman Batik Air terima kasih untuk reaksinya, saya melewati beberapa teman di 'institusi' negara ini. Terima kasih sudah diganti tiketnya. Ini pesawatnya jam 9. Hotelnya belum (diganti). Sekarang masih jam 7 dan saya sudah di sekitar gate, trauma akan kejadian kemarin," kata Ari Lasso di akun Instagram @ari_lasso.

Ari Lasso berharap kejadian yang dialaminya kemarin bisa menjadi pelajaran bagi Batik Air. Ia pun berniat untuk menemui pihak Batik Air di Jakarta guna menyelesaikan masalah ini.

"Tapi kayaknya ada beberapa hal yang mesti kita bicarakan dan luruskan agar semua ini terjadi untuk perbaikan dan kebaikan Batik Air sendiri, agar hal-hal begini tidak terulang dan semua masyarakat yang menjadi pelanggan Anda terpuaskan," kata Ari Lasso. "Sampai ketemu di Jakarta."

Sehari sebelumnya Ari Lasso menceritakan kekecewaannya pada maskapai penerbangan Batik Air. Pasalnya, ia dan dua rekannya terpaksa bermalam di Bandara Changi dan ditinggal pesawat yang sejatinya dijadwalkan membawanya pulang ke Jakarta, tapi secara tiba-tiba mengalami perubahan jadwal tanpa pemberitahuan ulang.

Ketika mendatangi gate untuk penerbangan tersebut, Ari Lasso mendapati bahwa pesawat yang seharusnya ditumpanginya itu sudah berangkat. Kejadian tersebut membuat Ari Lasso mengalami kerugian cukup besar. Kekecewaan itu diutarakan dalam video yang diunggah di halaman Instagram pribadinya, Rabu malam, 19 Oktober 2022.

"Halo teman-teman di Batik Air, di Lion Group. Saya ketinggalan, saya ditinggal pesawat Anda di Singapura, saya beli bisnis, pulang-pergi. Ini pesawat saya mestinya 17.35, 7150 tapi kemudian mendapat Whatsapp di pagi hari bahwa pesawat saya diubah menjadi jam 19.35. Ketika saya di depan gate, saya masuk gate, diubah gatenya, saya masuk kemudian, 'This is not your flight', tapi ketika saya pindah gate satunya, 'Your flight is already fly'," kata Ari Lasso seperti dikutip dari postingan video pendek di akun Instagramnya.

Akibat kejadian ini, di kolom komentar pada postingan Instagram Ari Lasso banyak warganet yang mengungkapkan keluh kesahnya pada maskapai Batik Air.

"Terima kasih mas ari, sudah speak up. Saya salah satu korban maskapai ini sejak bertahun-tahun lalu. Saya kira sudah berubah ternyata belum berubah sama sekali. Masih suka seenaknya maju atau mundurin jadwal. Sampai gak bisa berkata-kata lagi. semoga kedepannya bisa lebih baik maskapai ini," kata pemilik akun Instagram @windibkev.

"Terakhir aku ke Bali, batik ngerubah rubah jadwal yang juara semua ditaruh di first flight jam 5 pagi. Jadi sistemnya mereka buka jadwal banyak demi jaring penumpang..mendekati terbang semua dikumpulin di satu jadual demi pesawat penuh..edyan tenan," ujar pemilik akun @ulie_herdian.

Beberapa warganet menilai permasalahan tersebut harus viral terlebih dahulu baru mendapat tanggapan bahkan ada yang membanding-bandingkan dirinya dengan Ari Lasso dikarenakan pria berusia 49 tahun ini adalah tokoh publik.

"Lain hal kalau bukan siapa-siapa sih,, makanya ada istilah viral dulu baru di respon.. kadang ada yang responnya memang tanggung jawab atau malah berbalik nuntut UU ITE," ujar pemilik akun Instagram @bosbetta88.

Tempo telah menghubungi Corporate Communications Strategic of Batik Air Danang Mandala Prihantoro untuk meminta penjelasan atas perubahan jadwal keberangkatan pesawat tersebut. Namun pesan pendek yang dikirim hingga berita ini diunggah belum juga terjawab.

NABILA NURSHAFIRA

