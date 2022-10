Inflasi dan Arus Modal Keluar Masih Tinggi, Suku Bunga BI Disarankan Naik Hari Ini

TEMPO.CO, Jakarta -Bank Indonesia akan mengumumkan hasil rapat dewan gubernur untuk menentukan suku bunga acuan BI-7 day reverse repo rate Kamis siang, 20 Oktober 2022. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) menyarankan suku bunga acuan BI harus naik pada bulan ini.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengungkapkan sejumlah alasan perlunya BI menaikkan suku bunga acuannya hari ini. Pertama adalah indikator inflasi September 2022 yang masih tinggi, yaitu 5,95 persen secara tahunan, lebih tinggi dari catatan bulan sebelumnya 4,69 persen.

"Tingginya inflasi pada bulan ini terutama disumbang oleh penyesuaian harga BBM bersubsidi oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk menjaga pengeluaran subsidi energi di tengah melonjaknya harga minyak mentah dan harga gas," kata Teuku dikutip dari analisisnya, Kamis.

Kenaikan harga BBM bersubsidi sejak awal September juga mendorong kenaikan harga jasa transportasi di berbagai daerah di Indonesia dengan inflasi mencapai 16,01 persen secara rahunan. Harga jasa transportasi juga mengalami kenaikan sebesar 8,88 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Selain inflasi, Teuku berujar, setelah BI menaikkan suku bunga acuan selama dua bulan berturut-turut, Indonesia masih mencatat arus modal keluar sekitar US$ 1,66 miliar dari pertengahan September hingga pertengahan Oktober, sehingga total modal keluar mencapai US$ 8,13 miliar sejak kenaikan suku bunga Bank Sentral AS, The Federal Reserve atau The Fed pertama pada Maret.

Arus modal keluar dari pasar obligasi tercerminkan pada kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 Tahun dan 1 Tahun masing-masing sebesar 7,44 persen dan 5,81 persen pada pertengahan Oktober, naik dari 7,24 persen dan 4,86 persen pada bulan sebelumnya.

"Masih berlanjutnya tren penyempitan perbedaan imbal hasil antara tenor jangka panjang dan jangka pendek mencerminkan bahwa pandangan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia dalam jangka pendek semakin melemah," kata dia.

Arus modal keluar in pada akhirnya menekan nilai tukar negara berkembang terhadap dolar AS, termasuk rupiah. Kinerja rupiah kata Teuku semakin melemah dengan tingkat depresiasi yang mencapai 8,7 persen secara tahun berjalan. Rupiah terdepresiasi menjadi Rp 15.485 pada 17 Oktober 2022, dari sekitar Rp 14.950 bulan lalu.

Oleh sebab itu, Teuku berpendapat, sebagai langkah preventif dalam mengantisipasi potensi aliran modal keluar akibat kenaikan suku bunga The Fed bulan depan, Bl perlu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poun menjadi 4,75 persen pada bulan ini.

"Menaikkan suku bunga kebijakan sebesar 50 bps akan membantu Bl untuk memperlambat arus keluar modal dan mengurangi tingkat depresiasi, yang membantu mengurangi tekanan inflasi dari produk impor," kata Teuku.

Pada saat yang sama, Pemerintah Indonesia kata dia dapat melakukan berbagai strategi pelengkap, seperti memperluas bantuan sosial, untuk menjaga pemulihan permintaan masyarakat dan optimisme sektor riil terhadap prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Minta Suku Bunga Tak Naik Lagi, Apindo: Ini Sudah Cukup, Situasinya Gak Bagus

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.